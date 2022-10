Acalorada discusión entre diputados oficialistas por un pedido de informes

El oficialismo sorprendió ayer en la sesión de la Cámara de Diputados cuando los legisladores del mismo espacio se trenzaron en un riña dialéctica por el tratamiento de la ley Sistema Provincial de Manejo y Lucha contra el Fuego. El diputado Norberto Ast (UCR) recogió el guante y bajó líneas a sus pares de Encuentro por Corrientes al asegurar que “cuando tengamos que discutir la ley de fuego lo vamos a hacer” y pidió que se reflexione sobre lo que se dice y sus efectos.

Todo se desató cuando, en tono de reproche, Horacio Pozo (ELI) solicitó “que antes de cerrar las sesiones ordinarias de este año tratemos de generar un despacho sobre el proyecto de ley de Sistema Provincial de Manejo y Lucha contra el Fuego”.

En esa línea, agradeció la tarea de la Comisión de Ecología. “Porque ha difundido el proyecto a los distintos organismos, ministerios de la Provincia, le hemos hecho llegar también al gobernador”, dijo y se quejó: “Pero no hemos visto muchas respuestas”.

“Vemos que el gobernador ha tomado una serie de decisiones (...). Creo que todo eso está muy bien, pero falta que nos aboquemos nosotros”, lanzó.

Destacó que el proyecto cuenta con un presupuesto. “Porque leyes sin presupuesto (...) son declaraciones”, aseguró y aclaró que “lo que teníamos como legislación es contra los incendios forestales. Pero tenemos incendios en las ciudades, en los campos agrícolas y ganaderos”.

También instó a “que exista un organismo como una subsecretaría que se encargue de hacer la tarea de planificación, educación, sensibilización de lo que significan los incendios”.

El diputado opositor Germán Braillard Poccard (FR) aprovechó la situación y se sumó a las declaraciones de Pozo. Lamentó que Valdés no haya formado parte de la comitiva de mandatarios provinciales que viajó a Estados Unidos. “Hubiese agilizado muchas cosas y unificado agenda con el resto”, chicaneó, deseando que el próximo viaje “sea una prioridad para el gobernador”.

A renglón seguido, sorprendió la presidenta de la Comisión de Ecología y Ambiente, la diputada María Eugenia Mancini (CAP), dijo: “Estamos esperando la información de las diferentes áreas de gobierno, como dijo el diputado Germán (por Braillard Poccard), que han trabajado en este tema en el verano, para poder tener mejores herramientas”.

Atónito ante lo que escuchaba, el radical Norberto Ast salió con los tapones de punta: “Espero no arrepentirme. Soy legislador del oficialismo y como tal me corresponde hacer aclaraciones. No creo que el gobernador no haya dado respuestas. Cuando tengamos que discutir la ley de fuego lo vamos a hacer”.

Trajo a colación una expresión del diplomático Diego Guelar (que disertó en la Legislatura ). “Él dijo: algunos legisladores del Norte Grande tendrán que dar explicaciones a qué fueron, porque pareciera ser que fueron de turismo”, aclarando que Valdés no viajó porque Corrientes compite con Estados Unidos.

“Cuando hacemos uso de la palabra tenemos que expresarnos, pensar y ver hasta dónde afectamos con las cosas que decimos, estamos cumpliendo un rol muy importante aquí. Y así como nos tomamos el tiempo para discutir leyes (...) también nos vamos a tomar el tiempo para discutir las cosas de manera correcta, porque una ley no es para hoy ni para mañana, una ley se proyecta y se prolonga a lo largo del tiempo”, bajó línea.

Ante la contundente respuesta del radical, Pozo intentó aclarar: “Si el diputado Ast se refería a que yo dije que el gobernador no dio respuesta, no dije eso. Dije: lo vemos al gobernador llevando adelante una serie de acciones y a nosotros nos cabe legislar. Pedí a la Cámara colaboración para que antes de fin de año demos sanción, pero no puse en falta a nadie ni de adentro de esta Cámara, ni de afuera”.