Analizan recurrir a la Corte Interamericana para exigir la libertad de la escribana Demetrio

Mientras avanza la investigación en la megaestafa en la compra y venta de inmuebles de manera irregular, los abogados que representan a la directora del Registro de la Propiedad Inmueble, María Eugenia Demetrio, analizan recurrir a la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos ya que consideran que la escribana se encuentra detenida de manera arbitraria. También solicitarán que se resuelva la situación legal de manera urgente.

El reconocido abogado Mariano Cúneo Libarona se sumó a los actuales defensores de la funcionaria, Nelson Pessoa y Neri Trossero.

En una entrevista con El Litoral dio a conocer su postura respecto a la detención de la escribana Demetrio. “No sabemos hacia dónde vamos, acá han dado pasos de actos jurídicos, jurisdiccionales que son muy groseros y aterradores. Por ejemplo, en la calificación legal, se lee el dictamen del fiscal y una única conducta la divide en distintas calificaciones. No se sabe si es estafa, fraude a la administración pública, falsificación de documentos, incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho y demás”, analizó.

“En el derecho procesal legitimo vos necesitás saber de qué te imputan. Cuando, a dónde, a quién. No se le puede imputar calificaciones indiscriminadamente sin saber qué hizo”.

“María Eugenia Demetrio puso su celular a disposición de la Justicia. No se ha avanzado sobre los teléfonos que es fundamental. Hace 56 días que se ordenó que se realice la pericia al celular y no se ha hecho nada”.

“No se discute la materialidad del delito, porque acá se han realizado sentencias falsas, escrituras falsas, documentos falsos y quién lo hizo dolosamente, quiénes se beneficiaban con esta maniobra”, argumentó.

“El acto notarial por sí tiene plena fe. Lo dice el Código Civil. El Registro es meramente declarativo no convalidante y es publicidad frente a terceros. Es totalmente independiente. Catastro es totalmente independiente y se los pone a todos juntos. Tienen que probar que la escribana Demetrio dolosamente en acuerdo con todos formó una asociación ilícita. Es imposible eso. Es una barbaridad y es lo que mas nos agravia”, afirmó.

“Lo más salvaje de todo esto es que le negaron la libertad. Es una locura. Solamente le niegan la excarcelación por la gravedad del delito”. Analicemos riesgo de fuga, Una señora con cinco hijos que toda su vida vivió aquí en Corrientes, que tiene su casa acá, que trabaja acá, cuyos lazos afectivos y familiares están acá, no va a tener intenciones de escaparse al mundo.Además no puede entorpecer la investigación. Al Registro no puede ir mas, ya se llevaron todos los documentos de la escribanía, su computadora y su celular. No hay riesgo. La privación de la libertad es un atropello. A esta escribana, le han destruido la vida”.

“Mi gran temor en esto, es que cuando el derecho penal se lanza cómo vuelve para atrás. Cuando crean un estereotipo de culpable, como vuelven para atrás. Tendrán la valentía de reconocer que se equivocaron”, reflexionó Cúneo Libarona.

(NG)