Lo soluciona la política, no la policía

PorMarcelo D'Alessandro*

Publicado en Clarín

Un grupo de falsos mapuches va y revienta un puesto de Gendarmería en Villa Mascardi. El Gobierno nacional avisa que no va a salir corriendo. Otro grupo, mucho más grande, acampa 72 horas seguidas en la 9 de Julio porque no los recibe ningún funcionario del Gobierno nacional. En el Ministerio de Desarrollo Social aclaran, por las dudas, que están en pleno debate sobre quién sucederá al ministro.

En el medio, los sindicalistas del neumático, alineados con el Partido Obrero, se guardan para sí mismos un piso entero y pernoctan en el Ministerio de Trabajo. Los funcionarios se van a dormir a sus casas.

Todo esto, sin mencionar que Rosario ya es un territorio narco en el que nadie se mete o que algunos gremios resuelven sus diferencias bloqueando fábricas y agarrando a trompadas a los dueños de empresas con absoluta impunidad.

Parecen hechos aislados, sin conexión entre sí, pero no lo son. El denominador común es la inacción, la desidia para enfrentar los problemas. La ausencia de autoridad. El vacío de poder.

La gestión de la seguridad es una política pública que parte de las más altas esferas de un gobierno. Requiere planificación, información, tecnología y capacitación permanente, pero mucho más, necesita de un rumbo y un liderazgo robusto.

En la Ciudad logramos los índices delictivos más bajos de los últimos 20 años.

Lo hicimos con una policía a la que creamos y transformamos, cuyos recursos son para cuidar a los barrios y a los vecinos de la Ciudad, pero que todos los días se destinan (muchos de ellos) a enfrentar piqueteros que no son de la Ciudad ni tienen reclamos contra la Ciudad.

El límite, en cualquier caso, es la violencia. Por eso denuncié penalmente a dirigentes piqueteros que cortaron la circulación de la autopista 25 de Mayo. Por eso nos ocupamos de liberar el Metrobus y las dos calles laterales de la 9 de Julio cuando las organizaciones sociales movilizan 100 mil personas. Pero la solución de fondo no viene del ministerio de Seguridad local: tiene que llegar de la política nacional.

Por supuesto, ese recorrido tiene que tener tres o cuatro consensos básicos.

Primero, y aunque parezca obvio, nadie está por encima de la ley. Segundo, el que las hace las paga, tan simple como eso. Tercero, los fanatismos, los extremos y las sobreactuaciones ideológicas jamás previnieron ningún delito, más bien lo contrario.

Nosotros no aflojamos. No aflojamos cuando un juez nos prohibió, con argumentos absurdos, comprar las pistolas Taser. No aflojamos cuando, en otra decisión insólita, nos prohibieron utilizar el sistema de reconocimiento facial que permitió detener a 1700 prófugos, entre ellos asesinos y violadores.

No aflojamos porque nuestro objetivo fue, es y va a seguir siendo devolverle la libertad a todos los que viven, trabajan, estudian o visitan la Ciudad de Buenos Aires.

Sin decisión, sin diálogo y sin conducción, quedamos al borde de la anarquía. En un contexto en el que dos de cada tres chicos son pobres y la inflación va a pasar el 100 por ciento anual, es mucho más que jugar con fuego: es jugar con las vidas de millones de argentinos decentes que estudian, laburan, crían sus hijos y sueñan una Argentina libre de mafias y extorsiones.

*El autor es ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires.