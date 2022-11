López Murphy: “La sequía, el riesgo de incendios y la situación externa complican el panorama”

El diputado nacional Ricardo López Murphy llegó ayer a Corrientes para encabezar el lanzamiento oficial de su partido Republicanos Unidos. Además será la figura central del primer día de la edición del noveno Congreso de Economía Regional, organizado por la Fundación Club de la Libertad, que arranca hoy en el Hotel de Turismo (ver recuadro). Lo acompañaron Gustavo Lazzari, Carlos Moratorio, Edgardo Sawula y Marina Villafañe Valdiviezo.

Antes de iniciar sus actividades, López Murphy pasó por el diario El Litoral a visitar a su amigo, el director propietario Carlos Alberto Romero Feris, con quien dialogó sobre la actualidad del país, la proyección a futuro y de quien se llevó una novedosa propuesta de cara a las elecciones 2023 (ver recuadro).

El experto en economía hablará hoy de inflación. “Creo que la Argentina tiene una inflación fuera de línea y que va a requerir programas de estabilización. Sostiene la situación casi sin reservas y con una deuda privada-comercial de casi más de 10.000 millones de dólares. Hay muchas fábricas privadas paradas porque no les dejan importar. Hay que hacer una corrección interna para un crecimiento más sano, que tiene que venir de la exportación, focalizado en la importación, en el empleo y en el crecimiento del sector privado”, dijo.

“Veo riesgos que antes no se veían: la sequía tan prolongada que repercutirá en la cosecha y el peligro de los incendios. Veo esos problemas para el verano: desequilibrio externo, riesgo de incendios y sequía. Todo eso repercutirá”, agregó.

El exministro de economía contó que habitualmente viaja en colectivo y mucha gente se le acerca para preguntarle qué hacer con los pesos. “La gente quiere saber si la situación va a empeorar, quiere tomar recaudos”, contó.

“Lo primero que me pregunta la gente es eso. Pero a mí me gustaría que me preguntaran qué hacer con la educación, la salud, el trabajo. Pero entiendo que es una generación que no vivió la hiperinflación. Entre enero de 89 y diciembre 89 el movimiento del dólar fue de 40 veces, una cosa terrible”, agregó.

“Otro problema hoy es el reclutamiento para el empleo. El 70% no puede superar un examen básico y el 30% que logra pasarlo pone como condiciones no trabajar horas extras, fines de semana, feriados, horarios rotativos. Hay una cultura del empleo muy deteriorada”.

Un innovadora propuesta que el diputado nacional se lleva para 2023

El diputado nacional Ricardo López Murphy pasó por el diario El Litoral para saludar a su amigo Carlos Alberto Romero Feris, con quien debatió sobre el futuro del país de cara a las elecciones 2023.

Carlos Romero Feris le propuso a López Murphy que la alianza Juntos por el Cambio incluya como una futura regla aliancista que todos los cabezas de listas que no se impongan en las Paso 2023, sean seleccionados para integrar el gabinete del futuro gobierno. López Murphy celebró la idea y se mostró dispuesto a debatirla en el seno de Juntos por el Cambio.

“La alianza viene bien. Bajaron los decibeles. Fueron inteligentes y acordaron algunas reglas de conducta. Yo pedí que el piso que se exija para participar de las Paso sea accesible a los partidos chicos, cosa que no nos dejen sin chances”, explicó.

“Me pareció interesante la propuesta del amigo Carlos y lo debatiremos en la alianza seguramente”.

Da inicio hoy el noveno Congreso de Economía Regional

Con enorme expectativa en la mañana de este jueves 10 de noviembre comienza la primera de dos jornadas de este clásico evento anual que organiza la Fundación Club de la Libertad. Ricardo López Murphy será el orador central de la primera jornada, su panel está previsto para las 18.

La cita será desde las 8 y hasta las 21. Desde las 9 horas con el acto de apertura formal, en el icónico Salón Cambá Cuá del Turismo Hotel Casino, en calle Entre Ríos 650 de la ciudad de Corrientes.

Se trata de un evento presencial en el que se espera participen más de 400 personas que se han inscripto para la actividad. No será transmitido por internet por lo que el 100% de los contenidos serán aprovechados exclusivamente por las personas que estarán en el salón de conferencias.

El programa del primer día es intenso y muchas de las exposiciones, tanto las transmitidas por videoconferencia desde el extranjero, como las alocuciones de los oradores que estarán físicamente planteando sus miradas.

La bienvenida de la Fundación Club de la Libertad estará a cargo de Alberto Medina Méndez. Luego, el representante de la Fundación Naumann Lars, André Richter de Alemania, hará una reflexión. A las 10 será la primera conferencia, a cargo de Rómulo Rinaldi. La temática será: “Venezuela. Dictadura e inflación”.

A las 10.30 será el turno de Gustavo Lazzari, economista de la Fundación Libertad y Progreso.