Marcha de estudiantes universitarios que denuncian casos de “maltrato verbal”

Estudiantes universitarios de la Fundación Barceló reclamaron con guardapolvos, ambos y barbijos en Santo Tomé. Denuncian casos de maltrato verbal y “repitencia”. Piden a las autoridades tomar cartas en el asunto. Convocan a otro reclamo para mañana por la tarde en la plaza de la ciudad.

Estudiantes autoconvocados de forma pacífica reclamaron esta semana en la ciudad de Santo Tomé. Los carteles señalan “basta de abusos, basta de violencia”. Según explicaron en la cuenta de Instagram “reclamos.barselo.st”, son estudiantes de Medicina de esa localidad.

“Reclaman las injusticias en la forma de evaluación por parte de los profesores de la institución. Exponen las irregularidades que existen hace años y el miedo que sienten por hablar y ser perseguidos”, indicaron. Además, solicitan la colaboración de los usuarios de Internet para difundir su reclamo.

Según indicaron, solicitan el pedido de acompañamiento de las autoridades que ya conocen de los casos puntuales. “Muchos se deben cambiar de sede a Buenos Aires o La Rioja donde aprueban con un 10, cosas que en Santo Tomé no les permiten aprobar”, mencionan. “Maltratan a los alumnos, los intimidan, los insultan”, sostienen. Además, destacan un “desbalance” de estudiantes y un gran número de estudiantes que recursarían las materias a partir de estas situaciones.

“Hay materias como Histología o Medicina Interna donde la tasa de aprobación apenas supera el 5%. No estamos pidiendo que bajen el nivel de exigencia sino poder contar con reglas claras, no puede ser que un docente desapruebe porque no está de acuerdo con el contenido del libro que usamos todos los estudiantes de medicina. Tampoco es aceptable que, en medio de un examen, un docente comience a los gritos a decirte que no te da la inteligencia para estudiar la carrera. O que te diga que está bien lo que decís, pero te desaprueba porque no le gusta. Por eso, pedimos a las autoridades de la Fundación Barceló que sean docentes de otras sedes las que tomen los exámenes, aunque sean en modo virtual”, indicaron al diario Primera Edición.

Los autoconvocados llamaron esta semana a reclamar en la plaza local. La manifestación fue este viernes y el punto de encuentro se enviaba por privado para evitar inconvenientes. Llamaron a concurrir con guardapolvo, ambos, cofias, gorras y barbijos. También, destacaron que se podía llevar carteles con los reclamos y no se permitirían insultos y violencia en lo que llamaron “11N”. Además, en el reclamo los estudiantes tenían anteojos para ocultar su identidad ya que señalan que fueron “amenazados” para evitar los reclamos.

También elevaron propuestas en un manifiesto que leyeron al público y luego entregaron a la Fundación Barceló.

“Formación de un Centro de Estudiantes elegidos de manera democrática como lo dice la Ley de Educación Superior, el cambio de jefes de cátedras y docentes de teórico de las materias Histología de segundo año, Fisiología de tercer año, Medicina Interna I de quinto año y Medicina Interna II de sexto año”, mencionan en el documento presentado a los medios.

Para estas materias, solicitaron: “clases unificadas y materias con la sede central”. Reclamaron, además, que “los exámenes tanto ERAS como EFIS sean confeccionados y tomados por la sede central de Buenos Aires. Y cuando solicitemos intervención de mesa, que estén presentes las autoridades de Buenos Aires”.

En tanto, pidieron que se “unifiquen criterios de contenidos que tengan un respaldo bibliográfico para fundamentar y aportar nuestros apuntes, que éstos sean avalados por la institución y que al momento de evaluar los docentes se manejen con el mismo material”.

“Mi hija quedó en quinto y todo es plata. Espero que se haga justicia. Espero que los directivos de la facultad tomen nota de lo que estaba sucediendo. Yo como mamá defiendo la situación y quiero que se haga justicia”, mencionó a HN, un medio local, una tutora que acompañó el reclamo. “Lo cierto es que son muchos los casos de papás que tienen que pagar un alquiler y se hace muy complicado porque todo es plata”, cerró la mujer.

Los jóvenes adelantaron que hasta no ser escuchados no cesarán el reclamo. Mañana convocan a un reclamo en plaza San Martín desde las 16.30. Buscan que el reclamo llegue a niveles nacionales.