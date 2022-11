Coti acusó a la Tora: "Quiere que diga que Alfa me abusó"

La casa de Gran Hermano está que arde: en las últimas horas se difundió un video en las redes sociales el que Coti les confesó a sus compañeros que La Tora se enojó con ella por haberse reconciliado con Alfa tras su repudiable frase.

“Quiere que yo diga: ‘Ay, me abusó'. Pero le dije que no”, explicó la correntina de 20 años que perdonó y le dio un abrazo a Walter, el participante que fue sancionado y quedó en placa por el comentario desagradable que le hizo días atrás.

Según el video que se difundió a través de las redes sociales, Coti tuvo una charla con Agustín, el Conejo y Thiago en la que les contó su versión de los hechos y manifestó la “bronca” que ahora le tiene Lucila por disculpar a Walter. “Hoy vino Alfa a darme un abrazo, y cuando me doy vuelta La Tora me estaba mirando mal. No me sacó la mirada de encima”, relató la correntina.

Por último, la joven participante explicó qué es lo que La Tora le pidió que diga como parte de su estrategia sobre la situación que vivió con Walter. “Ella quiere que lo mande a la mier... y que yo diga: ‘Ay, me abusó'. Pero yo le dije que no’”.

Minuto Uno