Wanda Nara fulminó a la China Suárez: "Es conocida por haber roto numerosas familias"

En una entrevista a fondo en Italia, Wanda Nara sorprendió por la crudeza con que se refirió a China Suárez por su affaire con Mauro Icardi de hace poco más de un año, y reflotó el polémico pasado sentimental de la actual pareja de Rusherking.

"La mujer en cuestión (por la China) es muy conocida en Argentina por haber roto numerosas familias famosas. Una vez salió con un actor mientras su esposa estaba embarazada y perdió al bebé", apuntó la madre de Francesca e Isabella Icardi en alusión al comienzo de su relación con Nicolás Cabré, papá de Rufina, en momentos en que estaba casado con Eugenia Tobal.

Explosiva, en su entrevista con Vanity Fair Italia Wanda también hizo referencia implícita al inicio del romance de Suárez con Benjamín Vicuña, con quien fue madre de Magnolia y Amancio: "Otra vez le robó el marido a una madre cuya hija había muerto poco antes".

Más allá de las duras palabras de Wanda Nara contra China Suárez, lo cierto es que la cronología de los hechos desgraciados que recuerda no sucedieron tan pegados al arranque de las relaciones sentimentales.

WANDA NARA FULMINÓ A CHINA SUÁREZ POR HACERSE PASAR POR AMIGA

Por otra parte, Wanda Nara calificó de "tontería infantil" por la falta de experiencia previa con otras mujeres antes de ella al engaño de Mauro Icardi con China Suárez y reflexionó: "Perdoné el error, el problema era otro".

Por eso, Nara cruzó a Suárez: "Como la conozco, mientras engañaba a mi esposo, también me escribió como si fuéramos amigas. Me dijo que quería venir a verme a París, me llamó por FaceTime. Lo encontré insoportable".

Indignada, además Wanda repensó el calificativo de "zorra" que le endilgó a la China: "Sé que ciertos términos no deberían usarse entre mujeres. Pero también sé que uno no debe comportarse como ella lo hizo", ​le contestó Wanda.

"Sé perfectamente que Mauro tiene la culpa, él era el que estaba casado... También demasiadas personas intervinieron para causar discordia. Una cosa pequeña y solucionable entre nosotros se convirtió en una gran burbuja, magnificada aún más por la televisión y las redes sociales", cerró Wanda Nara sin reconocer su responsabilidad en que el escándalo con China Suárez por el affaire con Mauro Icardi se haya viralizado.

Ciudad Magazine.