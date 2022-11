El Consejo de las Américas sostuvo que los primeros 100 días de Massa evitaron un colapso

Una publicación del Council of The Americas puso la lupa sobre los primeros 100 días de Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía y evaluó que, su principal impacto fue el de evitar un colapso que a mediados de año aparecía como inminente. El análisis se pregunta, sin embargo, si ese resultado es suficiente para encaminar a la economía local en dirección a una mejoría.

La columna, bajo el título “Los 100 días de equilbrista de Massa”, sostiene que al pensar qué efecto tuvo la llegada del ex presidente de la Cámara de Diputados al Palacio de Hacienda lo más importante no es lo que pasó, sino lo que se evitó.

“Al igual que el perro que no ladró en la famosa historia de Sherlock Holmes, los acontecimientos más notables de los primeros 100 días de gobierno del ministro de economía argentino Sergio Massa podrían ser los que no ocurrieron”, plantea el texto que lleva la firma de María Esperanza Casullo, una académica neuquina con doctorado en Ciencias Políticas de la Universidad de Georgetown.

“La alta inflación no se convirtió en hiperinflación. Las reservas internacionales no se agotaron por completo. La crisis política no se agravó. El país no incumplió el acuerdo con el FMI firmado en marzo de 2022. El núcleo de kirchneristas no abandonó el gobierno en rebeldía. Nada de esto era seguro a finales de julio”, lanzó.

El texto publicado en America’s Quarterly, un medio sostenido por el Americas Society/Council of The Americas, sostiene que ante la lucha de poder desatada en la coalición oficialista entre el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Massa apareció como la tercera vía dentro del sector político gobernante.