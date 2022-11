Tenso momento en vivo entre Martina Stewart de Gran Hermano y Ángel de Brito

El martes por la noche, Martina Stewar Usher fue como invitada a LAM para contar cómo había sido su corta experiencia dentro de la casa de Gran Hermano y para responder también a todas las polémicas que se desataron mientras estuvo en el juego.

Ángel de Brito fue al grano y le preguntó por las acusaciones de maltrato a sus alumnos. Recordemos que Martina es profesora de educación física y trabajaba como tal en un Instituto privado antes de ingresar al reality. Una vez adentro, varios padres comenzaron a revelar información sobre los comentarios y actitudes que habría tenido con sus hijos, pero la participante negó todo.

"Son cosas que salieron en Twitter desde cuentas que luego cerraron. No existe ninguna denuncia... parece que esperaron a que yo entrara a la casa para salir a atacar. Es todo muy raro, no pasó nada en el colegio. Yo me fui del colegio para entrar a la casa", explicó.

"Una vez que salgo de la casa, me entero de todo esto. Hoy hablaba con un abogado que me lo dijo claro: si no hay nada legal, no deja de ser un chisme. Se hizo una bola que no es real", agregó.

Fue entonces que se generó un cruce picante.

Ángel: nosotros cuando nos enteramos, fuimos al colegio, preguntamos, averiguamos. Es cierto que no hubo nada legal y lo dijimos, pero las autoridades dijeron que se investigó porque hubo padres que contaron que maltrataste a sus hijos.

Martina: no es verdad. Como docente, soy súper estricta pero de ahí a maltratar a alguien, no.

Ángel: ¿Nunca tuviste conflicto con padres? ¿Los padres nunca se fueron a quejar o no lo registraste?

Martina: sí he tenido charlas con las autoridades del colegio porque me decían que era muy exigente y al ser una profe nueva, suele pasar que a los chicos les cuesta acostumbrarse. Pero nada más.

Ángel: en el comunicado que emitió el colegio, dijeron que habían investigado. Por algo investigaron.

Martina: investigaron por esto que se empezó a decir...la gente empezó a hablar por cosas que vio en la casa en dos semanas. Creen que me conocen pero bueno, no lo comparto.

Ángel: cuando tus hijos vean el video donde hablás de los bisexuales, ¿qué les vas a decir?

Martina: ¿pero por qué te agarrás de eso? Ya aclaré, ya pedí disculpas

Ángel: me agarro de eso porque tampoco dijiste cosas brillantes... Además bajás siempre la mirada... ¿es timidez?

Martina: no estoy acostumbrada a las cámaras, a las notas, a las luces. No estoy bien. Estoy angustiada.

PRONTO