Grave: un grupo de alumnos de un colegio de Corrientes envenenó a una docente

Un grupo de alumnos del Colegio secundario Antonio Biale de la localidad correntina de Colonia Libig envenenó a una docente, informaron familiares de la víctima este lunes.

El hecho ocurrió el pasado martes pasado, pero trascendió en las últimas horas.

El padre de la profesora afectada, Hugo Correa, contó que esto pasó "el martes a las 9 de la mañana, cuando recibo una llamada desesperada donde me pide que la llame".

Ella le contó a Hugo que tomó conocimiento de lo sucedido gracias a que una alumna dio aviso a la rectora de la institución.

Según detalló, le pusieron"pastillas molidas en el termo". "En un principio, querían ponerle veneno para ratas, pero le pusieron otras", dijo en declaraciones a alem.news.

En ese momento contó cómo se enteró la docente de lo sucedido. "Ella estaba dando clases en 2º año e ingresó la rectora con y preguntó quién había hecho eso", precisó.

"Nadie se hacía cargo, hasta que los amenazó de que iba a amonestar a todo el curso, y fue ahí que una chica se hizo cargo", contó.

Además, Hugo aseguró que cuenta con todas las pruebas y que se realizó una exposición en la comisaría local.

"Mi hija es hipertensa, diabética y sufre de tiroides", sostuvo.

Cuando le consultaron a este grupo los motivos de lo sucedido, respondieron que fue "porque mi hija es una docente muy exigente".

Por su parte,la docente se expresó en sus redes sociales y sostuvo que "en mi caso, dicen que por ser una Profe "exigente" y buscar que mis alumnos aprendan, sean personitas de bien, con un futuro digno de cada ser humano, el día martes, terminé siendo internada por la actitud de un grupo de alumnos que atentaron contra mi vida sin medir la gravedad de sus actos, me colocaron en el termo de agua pastillas trituradas (no voy a decir cuáles)".

"Estoy destrozada psicológicamente y marcada por los pinchazos generados en el hospital, porque tan grave fue, que quede internada inconsciente por casi 5 horas y aún desconozco las secuelas de tan atrocidad sobre mi persona", agregó.

Además, pidió que sus "colegas profesores y maestros se cuiden, tengan cuidado con su mate, con sus botellas de agua, o cualquier otra situación, y es que no estoy hablando de chicos grandes, si no de chicos de no más de 12 y 13 años de edad".

EL COMUNICADO DEL COLEGIO

Con el fin de aclarar a la comunidad a la cual pertenece esta institución el equipo de conducción informa que desde el momento que se toma conocimiento de la grave situación, el equipo de la conducción se comunicó inmediatamente con las autoridades y organismos pertinentes y la institución está realizando las acciones pertinenetes, en función del asesoraminto recibido por el supervisor y otros organismos específicos como Disepa, de acuerdo a la normativa legal vigente y con el resgardo debido de la integridad psicofísica de los afectados.

Asimismo, solicitamos a la comunidad que no se haga eco de los trascendidos de las redes sociales, ámbito donde no se resolverá el problema sino que solo agrava y menoscaba los derechos de menores y dejando que el tema se resuelva en los canales correspondientes.