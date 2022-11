Coty cree que Dios la escucha por sus pedidos contra los eliminados

La correntina Coty Romero volvió a ser protagonista en la gala de Gran Hermano de este domingo al mostrarse un tape en donde ellaafirma que Dios la escucha y elimina a quienes ella elije.

La correntina se convirtió en una de las jugadoras más fuertes de la nueva edición de Gran Hermano 2022 y nada de lo que dice pasa desapercibido, en este caso la joven de 20 años afirma que Dios esta de su lado y cumple sus pedidos con respecto a los eliminados.

Los llamativos dichos se dieron durante una charla con su novio, Alexis "Conejo", en donde ella le resaltaba que sabe que va a llegar lejos porque así lo dispuso "El Señor" y que no tiene miedo a quedar en placa.

Además resaltó que hasta el momento ( salvo la eliminación de Juliana) se fueron de la casa todas las personas que ella quería y que eso es una intervención divina.

"Una voz me habló y me dijo que soy una chica muy especial, yo se que fue Dios y no hace falta que nadie me lo confirme",relató Coty en su primera noche en la casa y desde ese momento se la pudo observar con un rosario en su mano en el día a día del juego.