Legisladores correntinos se oponen a la suspensión de las elecciones primarias

Tras la presentación en la la Cámara de Diputados de la Nación de un proyecto de ley para la eliminación de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (Paso) en todo el país, legisladores por Corrientes se pronunciaron en contra, mientras que desde el Frente de Todos local analizan la iniciativa y esperan reunirse con el bloque para definir su voto.

La iniciativa que lleva la firma del diputado por Juntos Somos Río Negro, Luis Di Giacomo, quien es aliado del Frente de Todos, complicaría en principio a la alianza Juntos por el Cambio ante las apetencias de reemplazar a Alberto Fernández que ya pronunciaron varios de los integrantes de la fuerza opositora.

Aunque también aseguran que en paralelo a la confección del plan de gobierno, se avanzó con el análisis de mecanismos internos para definir la fórmula presidencial 2023 ya que la unidad del frente opositor estaría garantizada a pesar de las internas que se multiplican con el correr de los días.

Sobre el aval al proyecto de los diputados de Corrientes; el legislador nacional, Manuel Aguirre (UCR) dijo que “el oficialismo pretende derogar la Ley N° 26571 atentando así gravemente contra los dos últimos principios, y por eso nos vemos en la obligación de señalar esta tentativa como una forma de violación al sistema electoral argentino”.

“Intentar modificar un sistema, a toda costa, para tratar de evitar una derrota inevitable solo demuestra un egoísmo sin límites que no solo no piensa en el bien común sino que lo sacrifica en pos de un interés particular”, cerró.

En este marco, El Litoral dialogó con la diputada nacional Ingrid Jetter sobre el proyecto e indicó que “me parece un grave error del oficialismo. Por un lado se presentó un proyecto, pero por el otro, varios líderes como Wado de Pedro y Sergio Massa se expresaron a favor de suspender Las Paso. Creo que es un error modificar las reglas electorales a tan poco tiempo de las elecciones”, insistió.

“Si el oficialismo quería discutir realmente las Paso tenía que haberlo hecho cuando nosotros discutimos la boleta única. No pasa al Senado la boleta única, que ahorraría muchísimo dinero, pero sin embargo, quieren suspender las Paso con este argumento”, explicó.

“No es un buen argumento, creo que las Paso se tienen que hacer. Es una forma en que la gente tiene mucho más poder, más peso en las decisiones. Le da más poder al ciudadano y le quita poder a la rosca política o a la corporación política”, siguió y agregó que “las listas las arman por el ciudadano a través de las Paso y no la mesa de cuatro que deciden siempre”.

“Lo que sí creo es que si ellos quieren discutir, lo podemos hacer, en el marco de discutamos ahora introducimos algunas modificaciones, pero que entre en vigencia en el 2025 por ejemplo. Y dentro de esas modificaciones una que a mí me parece buena es no hacer elecciones Paso cuando no hay competencia interna en ningún partido.”

“Un ejemplo es cuando en el 2019 por Juntos por el Cambio se presentó solo Mauricio Macri, por el Frente de Todos sólo (Alberto) Fernández. Es decir en ningún frente había competencia de candidatos, ahí sí es estéril la organización de las Paso, pero si hay competencia, hay más de una lista de diputados nacionales, por ejemplo o de presidente, como fue el caso cuando Mauricio Macri compitió contra (Elisa) Carrió y (Ernesto) Sanz (por el exsenador radical). Ahí las Paso un muy buen elemento para dar poder al ciudadano”, cerró Jetter. Mientras que la diputada nacional por Corrientes, Sofía Brambilla (PRO), dijo a El Litoral que “nosotros no acompañamos que se suspendan las Paso a menos de un año de las elecciones, cambiar así las reglas del juego”.

“Ellos pusieron las Paso, nunca las usaron, y a menos de un año lo que suena no es a mejorar la calidad institucional de la democracia, sino utilizarlo como estrategia política para dividir a la oposición y que vayamos divididos”, remarcó.

“De ningún modo vamos a acompañar ese proyecto”, insistió.

En tanto, el diputado nacional Jorge Romero (Frente de Todos) sobre el proyecto dijo: “Todavía no tengo definido. Estoy analizando. En principio estoy de acuerdo con que sigan las Paso, pero todavía no tengo definido y todavía no tengo resolución del bloque”.

“Sí, seguramente”, dijo sobre la posibilidad de una reunión de su bloque. Y agregó que “todavía no hay convocatoria de la comisión, recién presentaron el proyecto y no tenemos fecha”.