Valdés y Larreta analizaron la situación económica y social de la Argentina

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, se reunió ayer con el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y analizaron la situación social y económica del país. Además, abogaron para que Juntos por el Cambio continúe elaborando propuestas para los argentinos.

En un viaje relámpago a Buenos Aires que hizo ayer a la mañana, Valdés se reunió con Larreta en el Centro Cultural Recoleta. De acuerdo a Infobae, el jefe de gobierno porteño lo esperó con una lista de temas económicos, sociales y políticos para analizar.

“Ambos compartieron sus preocupaciones y propuestas basadas en la necesidad de trabajar dentro de Juntos por el Cambio para sacar a la Argentina adelante de forma sostenida en el tiempo”, informaron oficialmente a Infobae sobre el almuerzo que compartieron, cuyo menú fue pollo con ensalada.

Para bajarle el tono electoral, en el equipo del alcalde porteño aclararon a Infobae que ambos suelen reunirse una vez al mes porque comparten una agenda “nutrida” de temas relacionados al medioambiente. De hecho, la capital correntina fue la anfitriona de un importante encuentro previo a la cumbre internacional C40 por el cambio climático. Pero también recuerdan el día que Rodríguez Larreta envió ayuda a la provincia de Corrientes por los incendios forestales registrados a principios de año.

En tanto, tras la reunión, el mandatario correntino escribió en sus redes sociales: “Con @horaciorlarreta compartimos la preocupación sobre la situación económico-social del país y la falta de soluciones a los problemas de la ciudadanía”.

Además, señaló que coincidieron en que Juntos por el Cambio “debe continuar elaborando propuestas para que Argentina crezca sostenidamente”.

Por su parte, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, tuiteó: “En @juntoscambioar estamos trabajando unidos y enfocados en resolver los problemas de los argentinos. De eso y mucho más charlamos hoy con @gustavovaldesok. Argentina tiene que volver a tener un rumbo y un plan de crecimiento. Juntos vamos a hacerlo posible”.

Esta reunión se produce luego de que Valdés recibiera al expresidente Mauricio Macri, que viajó a Corrientes para presentar su libro “Para qué” (una hoja de ruta de lo que debe hacer el próximo gobierno nacional), oportunidad en la dejó en claro que su ciclo “no está terminado” y que es él quien decide “si será o no candidato en 2023”. Mientras que, tras la visita, Valdés en una entrevista que concedió a Eduardo Feinmann y que se transmitió por el canal La Nación+, aseguró que “lo vimos mucho más aplomado pero bien tranquilo. Mauricio Macri siempre a los correntinos nos ha dado una mano muy grande, así que nosotros estamos agradecidos. En su momento visitó la provincia de Corrientes diez veces, como presidente de la Nación no recuerdo cuántas veces estuvo, y la verdad que tenía una conducción económica muy importante en Corrientes”.

El cónclave entre Valdés y Larreta también se produjo en el marco de una nueva interna que se desató en Juntos por el Cambio por el acercamiento de la titular del PRO, Patricia Bullrich, al diputado nacional Javier Milei, que generó un fuerte rechazo en las últimas horas y luego de la reunión por Zoom que mantuvieron los principales referentes de la oposición para ponerle paños fríos a la feroz interna por las precandidaturas a la presidencia de la Nación y tras las repercusiones que causó la amenaza de la exministra de Seguridad al jefe de Gabinete de Rodríguez Larreta, Felipe Miguel.

“La próxima te rompo la cara”, fue la frase que sirvió para agrandar las diferencias en la oposición y que llevó al propio Larreta a salir a decir ante la prensa: “Yo no creo en la violencia. No tenemos por qué pensar todos iguales en todo. Yo no soy violento. No creo que sea lo que la Argentina necesita. Necesitamos paz y tranquilidad. Ella piensa lo que piensa”.

En este marco, Valdés, conservando su rol de conciliador, sigue apostando a la construcción de una propuesta superadora para los argentinos en Juntos por el Cambio. “No veo saludable que haya este tipo de enfrentamientos dentro de la alianza. Me parece que tenemos que mostrarnos superadores a este tipo de cosas y debemos hacer una reunión para comenzar a conversar de este tipo de situaciones”, había considerado Valdés antes de la reunión de JxC que apuntó a calmar las aguas, que hoy vuelven a estar agitadas.

Coincidencias

La afinidad y el trabajo en conjunto entre el jefe del gobierno porteño y Valdés se fortalece con el tiempo, ya que Larreta durante su visita a Corrientes en el marco del encuentro que se realizó de cara a la Cumbre Mundial de Alcaldes de C40, había marcado los puntos en común que tiene con el mandatario provincial.

“Tenemos una coincidencia con Gustavo: hay que reconstruir el federalismo. La generación de recursos y las decisiones tienen que estar en las provincias, no puede ser que gobernadores tengan que estar en Buenos Aires pidiendo programas de 50 viviendas o que le pavimenten una ruta a burócratas que ni siquiera conocen la provincia”, reclamó en esa oportunidad en contacto con la prensa.

“Trabajemos juntos para reconstruir el federalismo en la Argentina. Los correntinos son los que tienen que construir el modelo de desarrollo para Corrientes, así como los porteños para la Capital Federal y los tucumanos en Tucumán. Este es un desafío que tenemos como país, y yo no tengo ninguna duda de que esto tiene que ser parte de la Argentina del futuro. Trabajamos juntos”.

“Necesitamos un plan a largo plazo, no es improvisación del día a día que lleva este gobierno”, aseguró.

Larreta destacó la proyección nacional del gobernador Gustavo Valdés. “No tengo ninguna duda y no lo he hablado con él, pero hoy es uno de los políticos con más proyección a nivel nacional”, ponderó.

“Él es parte del equipo con el que estamos trabajando para tener un plan para sacar a la Argentina adelante, Gustavo está súper involucrado y lo estamos haciendo juntos en esta coincidencia del federalismo y muchos otros temas. Después, el lugar que puede tener cada uno lo veremos. No tengo dudas de que va a ser protagonista del futuro de la reconstrucción de la Argentina”.

Energía

Esta reunión se dio también en la antesala de una nueva reunión de Juntos por el Cambio que esta prevista para mañana, 1 de diciembre, en Buenos Aires. La excusa es analizar la situación y avanzar con propuestas en materia energética que serán parte de su plataforma política para el año próximo.

Allí, los dirigentes de Juntos por el Cambio y los referentes de la Fundación Alem, Fundación Pensar, Instituto Hannah Arendt y Fundación Encuentro Federal analizarán la situación y las propuestas en materia energética, la situación del desarrollo de Vaca Muerta, la infraestructura y las tarifas nacionales, la transición energética, las energías renovables, los sistemas de acumulación y la movilidad eléctrica, entre otros temas relacionados.

En este marco, se aguarda la confirmación oficial de la presencia del gobernador Gustavo Valdés, que es uno de los que salió a reclamar este tipo de encuentros, ratificando esta intención en un tuit que publicó en su cuenta oficial luego de la reunión con Larreta.