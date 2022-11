Los participantes de Gran Hermano 2022 tuvieron su tercera fiesta con un look total white

A pocas horas de que se viva una nueva gala de eliminación, los participantes de Gran Hermano 2022 tuvieron su tercera fiesta y disfrutaron de una noche a pura música y diversión bajo la temática ‘total white’ donde se lucieron con sus outfits completamente blancos.

Cada hermanito vistió cada prenda especialmente pensada para la ocasión en un salón que contó con una decoración alusiva a la celebración con muchos globos blancos y del color del arcoíris con varias lucecitas iluminando el lugar.

Esta semana, Agustín Guardis, Daniela Celis, Mora, Walter “Alfa” Santiago y Juan Reverdito se convirtieron en los nuevos nominados de la casa. Sin embargo, Romina Uhrig –quien se consagró como la líder después de la prueba semanal- decidió salvar a Daniela, una de las mujeres con quien se mostró más compinche desde su arribo al reality de Telefe.

COTI Y ALEXIS, MUY CERQUITA Y A LOS MIMOS EN GRAN HERMANO 2022

Luego de que Juliana Díaz y Maximiliano Giudici se conviertan en la primera pareja de Gran Hermano 2022, Constanza “Coti” Romero y Alexis “Conejo” Quiroga le siguieron los mismos pasos.

Los jóvenes se mostraron muy cerquita y a los mimos en el reality de Telefe, ya no se esconden de las cámaras, ¡y hasta hubo beso!: “Una persona con la que me siento más ‘yo’ o me siento más cerca sería con Conejo. Él me da sus abrazos, me da su cariño y eso me gusta mucho”, expresó la joven en un confesionario.

“Como que siento cuando a alguien le puedo llegar a atraer. Agustín (Guardis) se da bastante conmigo, me hace masajes en los pies. Me gusta lo difícil. De mi parte, viene para rato”, agregó Coti, dejando en claro que piensa continuar esta flamante historia de amor con su compañero.

Por su parte, Conejo también confesó sus sentimientos: “La veo muy parecida en mí en muchos aspectos. Me gusta lo complicado. Se dio y ojalá que se siga dando. Hay que aprovechar el momento y darle para adelante”, expresó. Y cerró, divertido, mirando a Constanza: “Nace un nuevo amor en Gran Hermano, ¿perdurará?”.

Ciudad Magazine