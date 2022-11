El exmarido de Mariana Brey estaría involucrado en una millonaria estafa

Si bien no está clara cómo es la relación actual de Mariana Brey con Pablo Melillo, padre de su hija Juana, todo indica que desde hace poco más de un mes está separada de él. Al menos así lo dio a entender en Argenzuela, programa en el que trabaja. Pero, al mismo tiempo, pidió no ponerle un título a la cuestión porque no había nada definido.

Más allá de eso, Melillo está acusado de ser parte de una banda que se dedicaba a estafar y que está siendo investigada por la Justicia. Esto no es de ahora, por lo que hay consultas sobre si la periodista estaba al tanto de las maniobras de él. Incluso, se habla de si la separación fue por esto, si es que no sabía.

En fin, la información la dieron en El Run Run del Espectáculo, una empresa ficticia que se dedicaba a vender pasajes al exterior, a un costo menor que el del mercado, quedó en la mira tras las reiteradas denuncias. Lo que contaron fue que Melillo era el intermediario, el que acercaba los clientes que terminaron perdiendo dinero porque, en realidad, esos viajes nunca se hicieron. Es posible que Pablo también haya sigo engañado, pero todo es materia de investigación.

Lio Pecoraro y Fernando Piaggio, conductores del programa, hablaron con la abogada Verónica Grabiolo sobre la denuncia, y contó: “Desde que se abrió la causa en 2017, llegamos a los 3 mil denunciantes, es un número muy grande y se siguen sumando pruebas”.

Grabiolo recalcó que Pablo sólo era el nexo entre la dueña de la empresa fantasma y los clientes estafados, y que habrá que determinar si sabía de las estafas o no. Además, agregó: “No sé si Mariana Brey está enterada de lo que él hacía. Él cobraba y llevaba el dinero, entonces todos le hicieron el reclamo a él. Él se excusó diciendo que solo era el intermediario”.

Por último, indicó que hay famosos en la lista de perjudicados, pero evitó dar los nombres. Únicamente nombró a Pampita porque, en su caso, se dio cuenta a tiempo. Parece que hubo algo que no le gustó a la modelo, sospechó, pidió la devolución del dinero y se lo dieron, según contaron.

Fuente: Pronto