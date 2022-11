Pablo Moyano, duro con el Gobierno por la inflación y los salarios

Pablo Moyano habló ayer en una entrevista radial y se refirió a la interna en el oficialismo al criticar la falta de “fortaleza” que tiene el Gobierno de Alberto Fernández para frenar la inflación. “Le falta un poco de fortaleza al Gobierno, debería ser más duro y ponerle un freno a estos tipos”, dijo sobre el congelamiento de precios que planea Sergio Massa para el verano. Además, insistió en el bono que debería otorgar el Ejecutivo en diciembre para todos los trabajadores. “Le pedimos al Gobierno que de un bono o suma fija, y no que diga ‘lo estamos estudiando’, hace seis meses que lo están estudiando”, sentenció.

Consultado sobre la suba de la inflación y los precios, el dirigente de camioneros y secretario general del triunvirato de la CGT, Pablo Moyano, especuló con que lo que falta no es trabajo sino controlar a las empresas que suben y remarcan precios.

“El transporte es un poco el termómetro del país, porque el 95% de lo que se transporta es en camiones, y hay laburo y hasta faltan choferes y camiones, pero si no hay una baja de la inflación se va todo a ya sabés donde”, dijo y agregó: “El esfuerzo del Presidente, la vicepresidenta y Sergio [Massa] debería estar en señalar a estos tipos que son los que remarcan los alimentos: déjense de romper, dejen de remarcar. Le falta un poco de fortaleza al gobierno, debería ser más duro y ponerle un freno a estos tipos”.

A su vez, se refirió a la iniciativa del ministro de Economía de congelar los precios durante los meses de verano y dijo: “Esos anuncios de precios congelados que hace el Gobierno no le creo nada, pero a los empresarios no les creo, si siempre se lo llevan en pala, se siguen cagando en todo. No creo en ‘precios justos’ o control de precios”.

