Diputados sancionó el Proyecto de Ley de Sistema de Justicia Procesal Juvenil

La Cámara de Diputados en su última sesión ordinaria del año, otorgó media sanción al proyecto de ley de Sistema de Justicia Procesal Juvenil, que regirá para los menores de 16 a 18 años. El expediente pasó al Senado para su tratamiento.

Cerrando el año ordinario, ayer los diputados aprobaron el proyecto del Sistema de Justicia juvenil que fue elaborado por una comisión que estuvo integrada por referentes de los Poderes Judicial, Ejecutivo y distintos bloques parlamentarios; Colegios de Magistrados y Abogados de la Provincia; universidades; especialistas e interesados en la materia.

El expediente consta de casi 70 artículos, donde se aseguran el ejercicio pleno de los derechos y garantías del debido proceso a las personas menores de dieciocho años de edad, “a quienes, de cualquier modo, se los vincule con la comisión de una infracción a la ley penal, y además tendrá como eje principal la finalidad socioeducativa y restaurativa del sistema de justicia juvenil”.

Los diputados Lucía Centurión, Javier Sáez y Alicia Meixner hicieron mención al trabajo realizado durante meses, agradeciendo a todos los que participaron.

“Es una norma que se adapta a todos los estándares internacionales”, subrayó Centurión; en tanto que el diputado Sáez destacó la necesidad de la ley. La diputada Alicia Meixner calificó la jornada como “histórica”, admitiendo que quizá no sea “la norma perfecta, pero sí, muy necesaria”.

“Este código lo que busca es que sea un código que no buque penalizar al menor de edad, sino regular un sistema que no se represivo. Busca la reeducación con mecanismos alternativos donde al joven no se le revictimice”, dijo la diputada Lucía Centurión en su calidad de presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, al momento de tratarse el proyecto de Ley de Sistema de Justicia Procesal Juvenil.

“Esta norma lo que crea es un fuero especial donde se garantiza la especialización de los operadores judiciales con capacitación constante. En el anterior sistema, lo que se garantiza es el trato diferencial con las personas menores de edad”, sostuvo.

“Este sistema busca que los plazos sean breves y que los menores estén acompañados por un adulto”, remarcó la legisladora entre otras disposiciones de la futura normativa.

Al momento de su alocución, el autor de la creación de la Comisión Redactora, el diputado Javier Sáez, señaló que “hoy estamos dando fin a todas las renovaciones de Códigos Procesales de la provincia”, acotando que “cuando modificamos el Código Procesal de Familia, entendimos que debíamos crear una ley específica. Es por eso que empezamos a trabajar y en su momento convocamos una comisión redactora. Creo que le estamos dando al Poder Judicial una norma de imperiosa necesidad”, concluyó.