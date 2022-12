Tierra del Fuego: un incendio ya quemó 7500 hectáreas de bosque

Denuncia de falta de insumos y familias que arriesgan sus vidas sin dejar sus casas conforman la realidad que se vive en la reserva forestal “Corazón de la Isla” en la provincia de Tierra del Fuego, donde un incendio forestal desatado hace una semana devoró hasta ahora, más de 7500 hectáreas de bosques nativos.

Una de las dueñas de un refugio ubicado en el lugar denunció que “el incendio se inició el día 30 pasadas las cuatro de la tarde. Pero como a esa hora jugaban Argentina-Polonia nadie nos escuchó. Llegaron recién dos días después”.

El fuego avanza sin dar tregua, incentivado por los vientos y el clima seco en esta reserva ubicada a 12 kilómetros de la localidad de Tolhuin. Trabajan alrededor de 1000 brigadistas en la zona, donde el frente ya tiene cuatro kilómetros de extensión y amenaza con seguir creciendo. Las llamas destrozan todo a su paso en esta reserva de un gran valor paisajístico y natural, muy visitada por turistas en la provincia más austral de la Argentina.

“Las características que presenta el incendio son de una inseguridad constante para el personal, queremos cuidar en primera instancia a nuestra gente, y a medida que las condiciones den una tregua, ahí vamos accionando y asegurando todas las partes del incendio que se puede. Realmente el incendio avanza muy rápido”, explicó el miércoles Pablo Paredes, director provincial de Manejo del Fuego, durante una conferencia de prensa en la que brindó un parte de situación, indicaba ayer un informe de Carlos Guajardo en Clarín.

Además hay preocupación de parte de los grupos especializados: “Tenemos falta de insumos. Hay familias que están defendiendo su hogar y sus pertenencias. Lo están dando todo. Pero yo no recomiendo que esto se haga. Es algo muy complicado incluso para quienes tienen experiencia. Pero la gente no quiere saber nada y se arriesga. No queremos que nadie se lastime. Es complicado”, dijo Jonatan Corrales, bombero de la localidad. El miércoles, una mujer resultó herida: en el fragor por defender su hogar aparentemente se cayó y se fracturó la clavícula.

Noelia Ruiz, una de las dueñas del refugio Corazón Fueguino, denunció que “los primeros focos se iniciaron el miércoles 30 cuando jugaban Argentina y Polonia por el Mundial. Eran las cuatro y media de la tarde. Nadie vino. Recién llegaron al lugar dos días después, permitiendo que todo se desmadre”, dijo en declaraciones a Crónicas Fueguinas.

Y agregó: “Nosotros nos enteramos que el fuego estaba a dos kilómetros del refugio. Fue el miércoles 30. Pero parece que todos estaban interesados en el partido. Entonces fuimos al lugar con un grupo de vecinos para tratar de controlar la situación amenazante”.