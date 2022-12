Sumaron una nueva unidad Autobomba al cuerpo de Bomberos Voluntarios

Tras un gran trabajo por parte de la finalmente después de un gran esfuerzo de la Comisión Directiva de la Asociación de Bomberos Voluntarios informaron este domingo la llegada a Corrientes de una nueva unidad Autobomba.

Según detallaron, la misma fue traída desde Europa y prestaba servicio en la Provincia de Buenos Aires en el Cuartel de Bomberos de San Fernando que lo puso a la venta, noticia que llegó a la Asociación de Bomberos Voluntarios de Mercedes y a partir de ahí iniciaron los trámites para adquirirla.

Para su compra, mantuvieron una reunión con el Intendente que tras analizar la situación pudo adelantar la futura recaudación del aporte que hace la comunidad a Bomberos todos los años cuando pagan sus impuestos.

Con esto y algo más producto a la ayuda de socios y instituciones que colaboran con el cuartel avanzaron en la adquisición del rodado, que fue traído por integrantes de la Comisión Directiva, encabezadas por el Sr. Ramón Omar Pérez (Presidente), Marcelo Poloni (Vice Presidente), Enrique Techioli (Revisor de Cuentas) y en representación del Cuerpo Activo, el Sgto (BV) Joaquín Obes quien lo manejó hasta el cuartel.

Diego Vergara uno de los bomberos se mostró muy alegre y motivado por la nueva adquisición del cuartel y al respecto destacó la diferencia de capacidad que existe entre este camión y los antiguos.

“Todos estamos contentos por camión que llegó y por la capacidad que tenemos. Ya estuvimos mirando las funciones del vehículo, la capacidad de agua, todas las herramientas que tiene y la importancia de que es muy espacioso ya que permite salir con 7 ú 8 bomberos a alguna emergencia”, comentó.

Además, también agregó: “Es un sistema muy distinto al que estamos acostumbrados a ver con los camiones argentinos, en una oportunidad conocimos un camión de estos en Campana pero jamás imaginábamos que íbamos a tener uno en nuestra casa”.

Por su parte, Héctor Sotelo, un ex bombero que fue invitado a conocer el funcionamiento de la bomba de agua dijo: “me emocioné bastante con este camión porque recuerdo que cuando empezamos prácticamente no teníamos nada, era un autobomba, una camioneta y un carrito, así que ver esto me enorgullece y felicito a todos para que sigan adelante”.

“Quisiera tener 30 años menos, para estar de vuelta acá porque siento la sirena y mi corazón late” dijo Don Sotelo quien fue bombero desde el año 1980 al año 1995 y quien dejó caer sus lágrimas cuando el bombero Vergara le entregó la lanza para que pueda tirar agua y ver la potencia que tiene.