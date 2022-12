†

MERCEDES JURÉ DE

MIRANDA (CHENGA)

Q.E.P.D.

Falleció el 18/11/2022. Pasaste por nuestra vida entregando tu luz y has de resplandecer en nuestra alma por toda la eternidad. Con tu amor de madre me enseñaste a ser fuerte e íntegra, por ello puedo sobrellevar tu partida en la esperanza del reencuentro. Que Dios te tenga a su lado en la gloria. Agradeceré me acompañen en la misa, al cumplirse un mes de su partida, que se oficiará en la Iglesia Nuestra Señora de la Merced el domingo 18 a las 20 horas, para rogar por su eterno descanso. c/151