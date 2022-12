Fuerte reclamo por el esclarecimiento de la muerte de un joven hallado en el río

Familiares de Rodrigo Eduardo Toloza, el joven de 18 años que fue hallado muerto en la semana del 13 de diciembre en aguas del río Paraná, a la altura del barrio Esperanza, piden el esclarecimiento del hecho al considerar que “hay muchas cosas confusas”.

Belén Toloza, la mamá del fallecido, dialogó con ellitoral.com.ar y señaló que se investiga el caso pero “hasta el momento no está confirmada la causa del fallecimiento”, por lo que convocaron para hoy a una marcha en reclamo de justicia, con una convocatoria a las 9 en plaza 25 de Mayo.

Desde allí saldrán caminando amigos y familiares hasta la fiscalía de investigación, en un caso que está en manos del titular de la Unidad Fiscal, Raúl Pasetto.

El hallazgo del cuerpo sin vida de Rodrigo se produjo en el marco de una búsqueda realizada por su propia madre y un policía, quienes lo localizaron flotando en el Paraná.

Su familia descarta la hipótesis de suicidio y apunta más bien a un homicidio al considerar que “hay muchas cosas raras”. “Yo estoy segura de que a mi hijo lo mataron y por eso quiero que se investigue como se debe”, reclamó la mujer.

Por el caso hay tres personas sospechosas, según mencionó. Se trata de tres jóvenes, dos hombres y una mujer que eran conocidos de Rodrigo, a quienes además acusa de haberle dado pastillas hasta intoxicarlo.

“Si bien se dice que mi hijo murió por asfixia por sumersión, el causal hasta el momento no se sabe. El forense nos confirmó que había algo que no le cerraba más allá de eso. Pero no se sabe por ejemplo si le metieron la cabeza en el agua y lo mataron”, explicó la mujer.

En otro orden de cosas, al referirse a quienes estuvieron con su hijo esa noche, comentó que “testigos confirman que los sospechosos salieron desesperados de la costa del río y esa misma noche vendieron el celular y el reloj de mi hijo. Pero yo tengo quién los compró y el chico me cuenta”, sostuvo. “El celular lo tengo pero el reloj todavía no lo recuperamos. Lo tiene la familia de uno de ellos”, mencionó.

Los sospechosos señalados serían un hombre y una mujer —dos jóvenes hermanos— y un tercer joven que recientemente recuperó su libertad de la Unidad Penitenciaria Nº 1.

