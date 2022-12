Valdés propone coparticipar los derechos de exportación y la emisión monetaria

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, reiteró el reclamo del punto de coparticipación que le quitaron a la provincia, aseguro que recibe fondos igual que una provincia más chica como Formosa y que para aumentar los fondos hay que agregarle “los derechos de exportación” y “ver cómo la emisión monetaria puede ser puede ser coparticipada” para que las provincias no terminen “devaluadas” y tengan “estabilidad económica”.

En el marco del fallo de la Corte Suprema de la Justicia de la Nación a favor de la ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba), el mandatario provincial durante una charla con Antonio Fernández Llorente y el equipo del programa Sin Relato insistió con el reclamo de Corrientes y dijo: “Seguimos discutiendo y nosotros seguimos reclamando el punto de coparticipación que perdimos en aquel tiempo conjuntamente con la provincia de Buenos Aires y La Rioja”.

“Pero Buenos Aires lo recuperó con el fondo de reparación histórica de Duhalde (por el expresidente de la Nación Eduardo Duhalde) y Menem (por el expresidente de la Nación Carlos Saúl Menem) y luego a la provincia de La Rioja también Menem le hizo recuperar, que eran discrecionales, y luego cuando asume el presidente de la Rúa (por Fernando de la Rúa) lo puso en el presupuesto de la Nación que incluso está hasta hoy”, agregó.

“Nosotros seguimos pidiendo recuperar ese punto que perdimos porque teníamos la misma coparticipación que el Chaco y hoy tenemos un punto menos. Una provincia grande como Corrientes casi nunca oficialista, hoy recibimos exactamente lo mismo que una provincia más chica como Formosa”, reclamó.

Sobre el fallo del máximo tribunal que ordenó al Gobierno Nacional que se entregue a la Ciudad de Buenos Aires el 2,95% de la masa de fondos coparticipables y la suspensión de la ley 27.606 que había reducido la participación de esa jurisdicción, Valdés aclaró que “esta es una discusión bilateral, el resto de las jurisdicciones no nos vimos afectadas cuando le retiraron los fondos a la ciudad de Buenos Aires y ahora que se le restituye tampoco nos vemos afectadas”.

Reforma

En referencia a lo que establece la Constitución Nacional acerca de la coparticipación, dijo que “ese es un error del 94, que para ponerse a discutir tienen que ponerse de acuerdo todas las Legislaturas. Es difícil que una provincia que pierde recursos esté de acuerdo y que encima todos sus legisladores también lo estén. Es complicado”.

En esa línea, el mandatario correntino aseguró que “la única manera en que se puede llegar de acuerdo entre todas las provincias y me parece que es oportuno discutirlo en algún momento, o con algún gobierno que venga es como coparticipamos nosotros dos cosas: los derechos de exportación y la emisión monetaria”.

“Los derechos de exportación es algo que es un atributo exclusivo de la Nación y que genera tantas diferencias que es tan polémico y que si nosotros no comenzamos a coparticipar los derechos de exportación va a ser difícil que nosotros podamos tener un entendimiento global entre provincias y que podamos realmente llegar a un acuerdo”.

“Es decir, incorporar a la masa coparticipable más recursos, pero para eso hay que tener una muy buena administración central para poder de alguna manera tocar recursos de coparticipación. En aquel tiempo cuando se le cedió a la Nación en 1853- 1860 la exportación argentina eran unos simples derechos portuarios que generaban renta y hoy los derechos de exportación son gigantescos”, continuó.

“Y lo otro que hay que hacer, desde mi entendimiento, es ver cómo la emisión monetaria puede ser puede ser coparticipada, sino sin querer las provincias terminamos siendo devaluadas. Me parece que hay que tratar de encontrarle una vuelta por ese lado, de manera que nosotros tengamos más estabilidad económica”, expresó.

“La supresión de facultad de las provincias por el pacto fiscal en el caso de que llegue una emergencia, va a ver provincias que van a salir a emitir bonos, de seguir y persistir este tipo de cuestiones . Otra vez volver a las cuasimonedas, volver a títulos que realmente comprometan el futuro de las provincias”, advirtió.

Agravio

En este marco, señaló que “recuerdo hoy en esta polémica que antes de asumir el presidente Macri, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó nuevamente el pago a provincias que no habían renunciado a juicios contra la Nación de pagarle 15 puntos de coparticipación que no le devolvió la Nación por la Afjp (Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones), esto fue en la provincia de San Luis, Córdoba, de Santa Fe que ordenó la Corte, en esos momentos no hubo agravio para nadie” y agregó que “pasaron 10 años pero no hubo agravio para nadie, al contrario había alegría por haber fallado a favor de las provincias, hoy el caso se da a la inversa”.

“Después de dos años, si sale un fallo donde se ordena restituir a la ciudad de Buenos Aires recursos que le fueron sacados, y lo hacen cautelarmente. Se hace arbitrariamente, se decide de un día para el otro quitarle a una provincia o a una ciudad autónoma como el caso de Buenos Aires, puntos de coparticipación y cuando te ordenan devolver esos dos puntos y medio que los retuviste arbitrariamente produce agravio”, chicaneó.

“Tenemos que ser un poco justos y saber que este tema es complejo y complicado, porque justamente distribuye recursos”, remarcó.

En este contexto, el mandatario correntino también se refirió a los montos de coparticipación por provincia y reclamó que “hay provincias que por ciudadanos reciben dos, o tres veces más que otras.También tenemos que tener en cuenta fuertemente la población”.

“Hoy lamentablemente después de tanto tiempo del censo, no sabemos ni cuántos somos. Creo que el censo ha fracasado. A los que censaron tampoco les dicen cuántos son, entonces volvemos a tener el mismo dilema. Dicen que demoran años en procesar los datos, me parecía que debería ser más rápido y poder tener acceso a esa información que es crucial para la República Argentina me parece que tenemos que avanzar en algo mucho más racional, transparente y que podamos contar con esos datos fueron centrales y los datos del censo son fundamentales para determinar la coparticipación”, cerró.

Ley

La Ley 23548 establece el Régimen Transitorio de Distribución entre la Nación y las Provincias, a partir del 1º de enero de 1988 fue sancionada el 7 de enero de 1988 y promulgada el 22 de enero de 1988.

En el artículo 3 establece que el monto total recaudado por los gravámenes se distribuirá de la siguiente forma: el 42,34 por ciento en forma automática a la Nación; el 54,66 por ciento en forma automática al conjunto de provincias adheridas; el 2% en forma automática para el recupero del nivel relativo de las siguientes provincias: Buenos Aires 1,5701%; Chubut 0,1433%; Neuquén 0,1433%; Santa Cruz 0,1433% y el 1% para el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las provincias.

En tanto en su artículo 4 establece que la distribución del Monto que resulte por aplicación del Artículo 3º, inciso b) se efectuará entre las provincias adheridas de acuerdo con los siguientes porcentajes:

Buenos Aires 19,93%; Catamarca 2,86%; Córdoba 9,22%; Corrientes 3,86%; Chaco 5,18%; Chubut 1,38%; Entre Ríos 5,07%; Formosa 3,78%; Jujuy 2,95%; La Pampa 1,95%; La Rioja 2,15%; Mendoza 4,33%; Misiones 3,43%; Neuquén 1,54%; Río Negro 2,62%; Salta 3,98%; San Juan 3,51%; San Luis 2,37%; Santa Cruz 1,38%; Santa Fe 9,28%; Santiago del Estero 4,29% y para Tucumán 4,94%.

En este marco el artículo 17 establece: “Con relación a la distribución de fondos entre la Nación y cada una de las provincias, efectuada desde el 1 de enero de 1985 hasta el 31 de diciembre de 1987, las partes no podrán efectuar reclamo administrativo alguno, quedando expedita la vía judicial”.