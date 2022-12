Un apostador de Paso de los Libres ganó $58 millones en el sorteo de Navidad del Quini 6

Un apostador ganó un premio millonario en la modalidad siempre sale del Quini 6 del sorteo especial de Navidad del lunes. Habló el vendedor del cartón y destacó que desconoce si efectivamente es de Paso de los Libres o si es un turista que visitó la comuna por las fiestas de fin de año.

El afortunado, que adquirió de Paso de los Libres, se lleva la suma de $58.823.529,41 en esta modalidad. Los números de la suerte fueron el 15, 24, 29, 32, 40 y 45 y estuvo a un número de llevarse el pozo completo de $1000 millones.

El premio fue entregado por la Agencia Oficial Nº 178 de esa localidad. José Pedro González, el dueño de la agencia ubicada en pleno centro libreño, contó qué siente tras el éxito del lunes.

“La verdad que una alegría, una satisfacción. Es importante para la agencia y siento también que viene bien para todo Paso de los Libres. Se me ocurre que es un dinero que va a quedar en la ciudad y es una ayuda para todo el mundo”, indicó a radio Dos. “Lo que más deseo es que el ganador sepa aprovechar. Que sepa disfrutar este monto tan importante que ganó. Que le de un provecho y haga bien las cosas, eso es lo que deseo”, agregó.

El premio formaba parte de un sorteo extraordinario y valía $1000 el cartón. El pozo fue de $1000.000.000 pero al igual que el libreño, otros 16 apostadores se llevaron el premio. Es decir, estuvieron a un número de llevar el pozo total.

González contó que hasta ayer al mediodía el ganador no había pasado por su agencia. “Vamos a esperar a ver si aparece el ganador. Nunca se dice quién es el ganador, es una norma eso”, expresó. “Estuve masticando un poco el tema porque resulta que para la fiesta siempre viene gente que viene de afuera para visitar a sus familiares. Recibimos muchos visitantes de Córdoba y Buenos Aires. Por ahí fue algún foráneo pero si es local nos vamos a enterar enseguida”, sumó.

González tiene su agencia hace más de 20 años en la localidad correntina. “Creo que las pirámides no estaban hechas”, exclamó entre risas. No es la primera vez que logra vender un número ganador de estas características.

“Hace unos años vendí el premio de un loto, el premio era un millón de pesos. Pero era hace mucho y era mucha plata. Era como hablar de un millón de dólares hoy. Hace unos 20 años deben ser”, contó.

Sobre el premio en particular, admitió que no tiene certezas de que tendrá una comisión por la venta. “Estaba mirando el extracto y no figura bonificación para la agencia. Hasta ahora lo que deduje, no suma pesos para la agencia”, confirmó.

Sin embargo, no lo afligió la situación. “Un dinero que venga extra no deja de ser interesante pero pasa más por la satisfacción para la agencia, de vender un gran premio”, cerró el trabajador.