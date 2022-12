Apoyo del PJ correntino a la vicepresidenta Cristina Kirchner

Con un comunicado titulado “Neike Cristina” el peronismo correntino calificó de “persecución judicial” y “proscripción política” el fallo que condena a seis años de prisión e inhabilita a ejercer cargos públicos a Cristina Fernández.

El Partido Justicialista de Corrientes y las organizaciones sociales, sindicales, políticas, productivas, de derechos humanos, movimientos juveniles, colectivos de género, legisladores nacionales, provinciales, intendentes y concejales que integran el Frente de Todos en Corrientes, expresaron su más enérgico repudio al fallo contra la vicepresidenta

El fallo condena a Fernández a seis años de prisión y la inhabilita de forma permanente para ejercer cargos públicos.

A través de un comunicado titulado “Neike Cristina”, el PJ correntino calificó el fallo de “persecución judicial” y un “intento de proscripción” perpetrado por “sectores del poder Judicial, económico y mediático nacional”.

“Está más que claro que la condena no es a Cristina, es un intento de condena a las políticas de recuperación de derechos, desendeudamiento y justicia social que se implementaron entre 2003 y 2015. Buscan condenar a cualquier dirigente que no se arrodille ante los intereses de un grupo privilegiado. También busca ser un acto de disciplinamiento a todo proyecto político de origen popular y democrático que no se someta a las reglas de los que pretenden detentar el poder político en la Argentina”, expresa el comunicado.

“El peronismo correntino –afirma- junto a las fuerzas aliadas del Frente de Todos manifiesta su solidaridad con la compañera Cristina e informa que se encuentra en estado de alerta y movilización ante el avance de estos sectores sobre los y las dirigentes de nuestro espacio político”.

En ese marco proclama: “El peronismo correntino no abandona a quien se juega por nuestra gente por eso: Todos y Todas con Cristina”.