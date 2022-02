Cabandié atacó a productores correntinos y lo repudió hasta un funcionario nacional

El ministro de Ambiente de la Nación, Juan Cabandié, salió a responsabilizar a los productores correntinos por los incendios y el propio secretario de Agricultura de la Nación, Matias Lestani, salió a responderle. Además las organizaciones rurales no ahorraron críticas para Cabandié.

“Corrientes es una provincia ganadera y forestal muy importante para el país. La mayoría de esos productores están afectados por las quemas para renovar pasturas de unos pocos. Producen daños irreparables afectando al conjunto del sector productivo”, lanzó Cabandié en su cuenta oficial de Twitter.

Uno de los que salió a responderle fue el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Matías Lestani, quien dijo: “A mí tampoco me cayeron bien las declaraciones de Juan Cabandié, no estoy para nada de acuerdo”.

Defendió a los productores afectados por los incendios en Corrientes, después de su recorrida en la provincia esta semana.

Lestani criticó al ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Argentina, por su pelea en redes sociales con el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés. “Llegando a Corrientes, desde arriba, la escena es de guerra”, lamentó.

“Indudablemente no ha caído bien”, sostuvo Lestani sobre los dichos de Cabandié.

“Creo que para ciertos comentarios, también hay un tiempo oportuno para hacerlos, indudablemente este no es el contexto. Los productores son la razón de ser de nosotros como Estado, hay que sacar a esos productores adelante”, expresó ayer el secretario de Agricultura a radio Continental.

“La situación es desesperante porque la viví con mis propios ojos”, insistió Lestani. Por otra parte, Juan Cabandié fue duramente criticado por viajar a Barbados, en vez de llegar hasta la provincia de Corrientes.

“Comienzan con la quema de productores”, aseguró el viernes Cabandié al ser consultado por el inicio de los incendios, al aire de radio La Red.

Lestani estuvo el martes en Corrientes. “Había gente nuestra desde mucho antes”, dijo.

“Es una situación muy difícil que hoy está afectando, entre la sequía y los incendios, a 127.000 unidades de productores, principalmente ganaderos”, detalló el secretario de Agricultura, y agregó que “esto cambia el contexto de la ganadería al menos en el mediano plazo. Compromete la productividad del 30% de la fábrica de terneros.

“Es muy fácil decir la culpa es tuya”: la respuesta de la SRA

“Se quieren sacar la responsabilidad que les toca echando la culpa a otros. Es muy fácil decir la culpa es tuya”, señaló el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino.

En declaraciones a Radio Colonia, el dirigente opinó que le pareció “una declaración muy pobre” la acusación de que los productores correntinos inician los incendios. Pino había participado junto a otros integrantes de la llamada Mesa de Enlace de una reunión con productores correntinos, que estimaron en unos 25.000 millones de pesos en pérdidas a causa de las llamas.

Es por eso que habían demandado al Estado nacional medidas contundentes de ayuda para los damnificados.

“Nos piden que se habiliten créditos, tasas, que ayuden en lo inmediato”, apuntó el presidente de la Rural, luego de la reunión.

Quien también cargó contra Cabandié fue Carlos Achetoni, presidente de la Federación Agraria, que minimizó la incidencia de los productores. “Es tan fácil hablar... ¿Qué productor quemaría la forestación y la pastura que tiene para los animales? No ha quedado estructura en pie, incluso a animales les ha afectado. Puede haber algún foco que haya iniciado alguien pero no que sea el común del productor de hacer eso”, sostuvo. El dirigente señaló la falta de sensibilidad hacia el productor. “Escuchar en el peor momento de amargura y crisis de un productor que le digan que es el causante de los incendios no ayuda para nada”, se lamentó. “Hay que tener noción, hay que haber vivido lo que es un incendio para entender la magnitud y la voracidad que tiene para quemar miles de hectáreas incontrolablemente”, dijo en una entrevista con FM Milenium.

Achetoni pidió que se haga un trabajo de relevamiento para analizar los daños. “Hay que coordinar servicios de contención de incendios. Luego hay que relevar los daños y ver de qué manera se va a encarar para poder litigar todo ese daño que ha existido. Claramente creo que bajando los decibeles, tratando de no acusar a nadie y viendo de qué forma ponerse al servicio de gente que está desesperada”, insistió.