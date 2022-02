Un equipo médico busca detectar casos de desnutrición infantil en el barrio Río Paraná

Un equipo interdisciplinario compuesto por nutricionistas, pediatras, asistentes sociales, psicopedagogas, estimuladores y agentes sanitarios se harán presentes en la Sala de Atención Primaria de la Salud (Saps) del barrio Río Paraná para realizar un sondeo y detectar casos de desnutrición en niños de cero a cinco años.

La acción está enmarcada en un proyecto en conjunto entre la Cooperadora para la Nutrición Infantil (Conin) y la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes y, pretende incluir al programa que lleva adelante la Fundación a aquellos pequeños que necesiten asistencia nutricional.

El viceintendente, Emilio Lanari, recorrió junto al secretario de Salud, Rafael Corona, su equipo de trabajo y miembros de Conin, las instalaciones donde a partir del martes próximo se atenderá a un grupo de niños y niñas por día para detectar y trabajar en el periodo de crecimiento, donde las carencias nutricionales pueden impactar con lesiones graves para su desarrollo. En principio, se trabajará con infantes de cero a cinco años del barrio Río Paraná.

“Vinimos a ver las condiciones de esta Saps renovada y recuperada para ampliar las prestaciones dado que tenemos una relación estrecha con la Fundación y por ello, queremos replicar la labor que ellos hacen en Punta Taitalo aquí en este barrio, ya que es un proyecto que ya teníamos pensado desde hace mucho tiempo atrás”, aseveró Lanari.

Asimismo agregó que “médicos y agentes sanitarios recorrerán la zona para hacer el seguimiento de los niños y las familias que se incluirán al programa de Conin que serán beneficiadas con asistencia media interdisciplinaria y suplementos alimentarios necesarios para el normal desarrollo en una etapa muy importante del crecimiento”.

Al mismo tiempo agregó: “Hemos decidido en conjunto detectar y paliar los efectos que pueda tener la desnutrición en los chicos, ya que muchas veces no es que no reciban alimentación sino que no reciben los alimentos adecuados, por ello, el objetivo es reforzar y suplementar lo que falta a través de complementos vitamínicos y nutricionales que le permitan un desarrollo feliz en la infancia”.

Por su parte, Carola Hernández, presidenta de Conin Corrientes (Capital) indicó que se realizará un sondeo vecinal con el equipo del Saps para detectar casos de desnutrición infantil en toda esta zona y así se podrá empezar a trabajar con el método de la Fundación e incluirlos en el programa de Nutrición.

En tanto que Lorena Avellaneda, tesorera de Conin Corrientes Capital destacó que “llegar a este barrio es un gran desafío. Se acordó la implementación del programa en este barrio porque se viene analizando hace bastante tiempo y dadas las condiciones del lugar es el espacio en el que se puede replicar lo que ya iniciamos en Taitalo”, dijo.

En el registro se incluyen solamente a chicos de cero a cinco años que estén desnutridos, con bajo peso o en riesgo social y se hace una revisión, de acuerdo a su estado nutricional, ésta puede ser semanal, mensual o quincenal. Además, se entrega el alimento que necesitan (leche principalmente), y se hace un seguimiento. Si el niño no asiste a los controles, miembros de Conin o el Municipio van a sus hogares porque en todo el proceso, se incorpora a las familias.