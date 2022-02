Berni: “Me fui del kirchnerismo, llegó la hora de cortar el cordón umbilical”

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, habló sobre su vínculo con el kirchnerismo y fiel a su estilo, a la hora de brindar declaraciones de alto impacto, el funcionario reveló que abandonó el espacio. “Llegó el momento de cortar el cordón umbilical y tomar otro camino”, disparó en diálogo con eltrece.

Berni ahora está solo en la política nacional y no mantiene el lazo de obediencia absoluta con la vicepresidenta Cristina Kirchner.

“Lo del kirchnerismo es una decisión mía. Decidí apartarme de ese espacio político que quiero, respeto, al que pertenecí durante 33 años y le di más de la mitad de mi vida, pero uno a veces tiene que tomar decisiones”, señaló Berni.

Y en relación a su reciente determinación expresó: “Me fui con dolor y tristeza, pero respeto la figura de Cristina, que es la única dirigente que tiene en la cabeza un modelo de país en la cabeza, que a uno le puede gustar o no gustar. Nunca me van a encontrar criticándola, aunque creo que llegó el momento de cortar el cordón umbilical y tomar otro camino”.

Asimismo, Berni aclaró que su decisión de apartarse del kirchnerismo se dio en la última elección cuando votó por el peronismo. “Es una decisión personal de uno, que estuvo 33 años en el mismo espacio y está integrado por gente que no tiene nada que ver con lo que yo pienso.

Esos frentes nunca me representaron. Cuando se armó no estuve de acuerdo, pero tampoco era el dueño de la verdad”, precisó. “Uno cuando hace una alianza no es para ganar una elección, es para construir el futuro de una Nación”, sentenció.

