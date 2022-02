Ricardo Arce, el campeón que siempre vuelve

El excampeón argentino de boxeo de los medianos, el correntino Ricardo Arce, que le arrebató el título en 1979 en el Luna Park al porteño Rubén Pardo, siempre que puede se da una vuelta por su tierra natal, Corrientes Capital, y no se olvida de sus orígenes en el deporte de los puños, ni tampoco de los muchos amigos y conocidos que dejó en Corrientes.

Hoy, a los 66 años, ya abuelo y radicado hace más de 20 años en la Capital Federal con su familia, donde tiene un negocio en el que le va muy bien. Por la pandemia actual, hacía ya más de dos años que no venía por la capital correntina, donde tiene dos hermanos. Con motivo del fin de año, estuvo un tiempo por acá y aprovechó para reunirse con los amigos y conocidos de su época que aún lo recuerdan como gran campeón.

Se reunió en una grata velada con los también excampeones latinos, Guillermo “Torito” Navarro y Eduardo “Pamperito” Román, con quien escribe esta nota periodística, y con Alejandro Villalba, hijo del recordado promotor Elías Benjamín Villalba y la reunión trascurrió entre recuerdos, anécdotas e historias. No podían estar ajenos al recuerdo el alma mater del boxeo en Corrientes, Eduardo Román, el papá de Pamperito y el recordado árbitro, don Osvaldo Forti, quien partió en febrero del año pasado de este mundo.

Para no perder la costumbre, aprovechamos para hacerle una pequeña nota al excampeón. Nos comentó que “siempre que puedo me doy una vuelta por Corrientes, no puedo olvidarme de la gente ni de los buenos momentos que pasé aquí, ya hace muchos años que estoy radicado en Buenos Aires donde tengo un kiosco en el que me va muy bien, tampoco me olvido de todos los amigos que dejé acá, vengo unas dos veces al año, ahora no estuve viniendo por el tema de la pandemia, pero bueno, siempre los tengo presentes a todos. Ahora aproveché para reunirme con mis amigos y recordar viejos tiempos”.

Haciendo una comparación con el boxeo de su época señaló que “lo que pasa es que antes era mucho más difícil llegar, era otro nivel y había muchos más boxeadores, no cualquiera llegaba a pelear por un título, había que esforzarse porque todos eran muy buenos. Era otra época.

Ahora el boxeo es más personalizado y también cuesta llegar, pero los pocos que están actualmente la están llevando bien. Se nota que actualmente no hay buenos boxeadores porque no hay buenos maestros, antes se vivía el boxeo de otra manera, se entregaba todo porque había otro incentivo. Pero bueno, el tiempo pasa para todos. Las nuevas camadas de boxeadores tendrán que superar desafíos, pero tengo confianza que el boxeo argentino no perderá vigencia.”

Claro en los conceptos, humilde y simple como siempre, Ricardo Arce pasó por Corrientes y dejó un sincero y emocionado saludo para todos los aficionados al boxeo, especialmente a aquellos que lo vieron brillar en sus noches gloriosas del club Córdoba. Una época que no volverá.