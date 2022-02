El líder del PP se niega a renunciar y está dispuesto a dar batalla

El líder del Partido Popular (PP) de España, Pablo Casado, se negó a renunciar tras la crisis abierta en el seno de la formación, que incluye una denuncia de espionaje, y convocó ayer a una reunión del máximo órgano partidario para el próximo lunes.

La decisión de Casado se produjo luego de una tensa reunión del comité de dirección entre pedidos de convocatoria de un congreso extraordinario por parte de las principales figuras del PP, como el presidente del gobierno regional de Galicia, Alberto Núñez Feijoó, y un día después de que varios miles de personas se concentraran frente a la sede del partido y solicitaran su dimisión.

"El problema no es menor, no hemos zanjado la crisis, y cuando no se zanja una crisis en el primer tiempo, la debemos de zanjar en el segundo y definitivo porque no podemos seguir así durante muchas semanas", afirmó Feijóo, según la agencia de noticias Ansa.

Además, pidió tomar decisiones que "no serán fáciles, serán complejas, pero deben ser urgentes".

La Junta Directiva Nacional, a la que convocó Casado para el lunes, es el único organismo habilitado a ordenar un congreso extraordinario.

