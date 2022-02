Luisana Lopilato y Michael Bublé confirmaron el embarazo

Luego de que se estrenase la nueva canción de Michael Bublé, “I’ll will never not love you” , donde el cantante protagoniza, junto a Luisana Lopilato, una historia de amor que resume los 14 años de vida juntos recreando escenas de películas románticas clásicas.

Ambos artistas confirmaron que se encuentran esperando a su cuarto hijo con una tierna foto familiar.

Desde la nieve, felices y con Noah, Elías y Vida besando el vientre de Luisana los artistas eligieron confirmar que se encuentran esperando a un nuevo integrante de la familia.

A su vez desde la cuenta de Chusmeteando, afirmaron que Bublé también confirmó que será papá nuevamente en un programa de radio y dijo: "Esta será la primera vez que diga estas palabras, pero sí, mi esposa y yo estamos agradecidos de estar esperando nuestro cuarto", expresó feliz.

Filo News