La escandalosa pelea de Furia y Martín Ku en Gran Hermano 2023

El ingreso de Coti Romero movilizó la casa y el tremendo enfrentamiento que protagonizó Juliana “Furia” Scaglione con Martín “Chino” Ku es uno de los ejemplos más fuertes.

La entrenadora le reclamó a los gritos al Chino que su alianza con la correntina lo estaba perjudicando y le pidió a la novia del joven, Marisol, a quien le dicen Tintu, que vote a Constanza para que el domingo se vaya del reality.

El cara a cara entre Furia y el Chino alcanzó un grado de agresión verbal alto, tanto que el perro Arturo se puso bravo.

UN FRAGMENTO DE LA PELEA DE FURIA Y MARTIN “CHINO” KU EN GRAN HERMANO 2023

Furia: -Tintu, mandá la palabra Constanza al 9009 que el pelotudo de tu marido está hecho un bobo.

Chino: -Tintu, vos sabés qué hacer. Vos ves todo.

Furia: -Te dije ‘pelotudo’. ¿Qué? ¿Te jode?

Chino: -No me digas pelotudo. No me faltes el respeto. A mí me hablás bien.

Furia: -No te tengo miedo… Estás hecho un tarado, flaco. No te das cuenta de que vas a perder todo. Venías re bien…

(Fuente: Ciudad Magazine)