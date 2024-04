La reacción de Nicole Neumann a la versión de un romance de su madre con un exnovio

Pochi de Gossipeame lanzó una versión sobre la mamá de Nicole Neumann, Claudia, y un exnovio de la modelo durante la adolescencia y, luego de ser consultada por la prensa al respecto, dio que hablar por su reacción.

“¿Escuchaste la versión que dio Pochi de Gossipeame en Empezar el Día de que tu mamá habría estado con un novio tuyo cuando eras adolescente?”, le preguntó Santiago Sposato a la modelo tras los trascendidos.

Luego de escuchar la consulta que el periodista de LAM le hizo, la conductora optó una vez más por no hablar de su madre: “No, no sé, no tengo ni idea. Igual ya les dije que en esas cosas yo no entro”.

“¿La crees capaz a tu mamá de sacarte un novio o de compartirlo?”, insistió el cronista del programa de América, ella dejó de contestar a los periodistas y se alejó de los micrófonos.

LA MAMÁ DE NICOLE NEUMANN REVELÓ CUÁNDO VIO A LA MODELO POR ÚLTIMA VEZ

La mamá de Nicole Neumann respondió en diálogo con el programa de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich cuándo fue la última vez que vio a la modelo.

“La última vez que la vi... a ver, yo creo que hace dos años que estamos acá. Y me dio daño antes, porque ahí le agarró algún ataque de esos que tiene y no la vi más”, dijo Claudia.

(Fuente: Ciudad Magazine)