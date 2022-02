Tomás Fonzi contó por qué no se casó con su pareja tras 20 años de relación

Tomás Fonzi, participante de MasterChef Celebrity 3 (Telefe), se refirió a su relación con su pareja, Leticia Lombardi, tras haber reflexionado al aire sobre la monogamia.

El actor, que conoce a la mamá de sus hijos hace 20 años pero que están juntos hace 15, reveló por qué decidieron no casarse y las desventajas de haber tomado esta desición.

"Leticia y yo sabemos que lo que nos une es mucho más grande que cualquier papel, trámite o manifestación pública", reflexionó el actor en diálogo con Gente.

"En el medio hay algo emocional puesto ahí y ni hablar de los hijos que tenemos en común, si hay algo que nos va a unir para siempre son nuestros hijos", agregó.

"La verdad es que hay cuestiones burocráticas que tienen que ver con descargar impuestos. Me pisa un auto, estoy en terapia ¿Y ella cómo entra?.Tiene que ver con eso", expresó Tomás en Gente sobre lo engorroso que es no haber formalizado su relación ante el Estado.

Y se despidió contundente al responder si existe la posibilidad casarse en un futuro.

"No, no, no... Ganas de hacer una fiesta sobran. Sería una buena excusa, pero no", sentenció.