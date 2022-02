Lautaro Midón: “Mi mayor sueño es ganar la Copa Davis o un oro olímpico”

En una entrevista exclusiva para Set Tenis Radio, el correntino Lautaro Midón, de 17 años, charló sobre su presente, su paso por Australian Open Junior, sus expectativas para el 2022.

Claramente, el tema principal de la conversación rondó sobre su participación en Australian Open Junior, su primer Grand Slam, donde alcanzó los octavos de final y cayó ante Bruno Kuzuhara, quien terminó consagrándose en el certamen. Sobre el torneo, comentó: “Fue mi primer Grand Slam y la pasé muy bien. El viaje de vuelta fue demasiado largo, pero lo demás fue impresionante. Me encantaría repetirlo de nuevo. Estaba bastante nervioso, el día previo al primer partido no pude dormir nada.

A la medianoche le mandé mensajes a mi cuerpo técnico porque no me podía dormir. Me calmaron, me dijeron que despejara la cabeza, que leyera un libro, y al otro día sentí que había dormido 12 horas, estaba muy preparado”.

¿Cómo sentiste el calor de Australia? ¿Se podía jugar?

Yo vengo de Corrientes, una ciudad en la que hace mucho calor. Eso me ayudó mucho, estaba bastante acostumbrado. También, antes de ir, entrené en Buenos Aires en horas de la tarde, cuando hacía calor, y eso me ayudó mucho.

En Australia el primer día no hizo calor, pero el día en el que jugué la segunda ronda sí. Creo que los tenistas más grandes siempre juegan en el mejor clima, y por eso les puede parecer injugable el clima de Australia.

En todo momento Lautaro se mostró enfocado en su carrera y, sobre todo, muy seguro de sí mismo, aseguró que siempre que va a un torneo, va con la ilusión de ganar.

“Siempre que voy a un torneo, voy con las expectativas altas. Podía avanzar como perder en primera. Y para ser mi primer Grand Slam, no estuvo nada mal llegar a octavos. Ojalá en Roland Garros me pueda ir mejor”, comentó.

Se ve en tus redes un particular fanatismo y gran apoyo a los argentinos en todos los deportes, ¿quién es el mejor tenista argentino en este momento?

Creo que los argentinos nacemos así, desde chico soy fan de Argentina. Cuando perdimos la final contra Alemania en 2014 estaba llorando. Mi mamá me consolaba y yo le decía ‘perdimos la final del mundo, es el fin del mundo’. Mi mayor sueño es ganar la Copa Davis o una medalla dorada en los Juegos Olímpicos. En este momento creo que el mejor es el Peque, y ahora Delpo que volvió.

¿Recordás a Del Potro ganando el US Open?

Me acuerdo de que estaba en la casa de mis abuelos viendo el partido, era muy chico, tenía cinco años… Me acuerdo de que cuando ganó el partido, me motivó, me fui a una pared y empecé a jugar.

¿Te acordás de por qué empezaste a jugar al tenis?

Era chico, pero lo recuerdo. Arranqué a jugar porque íbamos a Brasil de vacaciones, ahí siempre jugábamos en la playa, y mi tío le dijo a papá que tenía buen swing. Tenía 3 años y medio, la raqueta era más grande que yo. Arranqué a jugar y estuve un tiempo en la escuelita, después me aburrí y dije que si no empezaba más fuerte, no quería seguir. Entonces, arranqué con mi entrenador y no paré. Cuando tenía 6 o 7 años me preguntaron en una nota qué quería ser de grande, y yo dije: “Tenista profesional”.

Para los que no te conocen, ¿cómo es tu juego?

Busco ganar los puntos, ir para delante, si tengo que jugar 100 pelotas para esperar el momento justo lo hago. Si tengo que defender, lo hago. Si tengo que se ofensivo, también lo hago.

Depende del rival. Puedo jugar distinto en ese momento. Analizamos al rival con mi equipo, pero también depende de cómo me siento yo en esos días, si estoy confiado o flojo, pero siempre hablamos antes de entrar a jugar.

¿Qué metas tenés para este año?

Ahora me estoy preparando para jugar en Brasil las próximas semanas, quiero tratar de teminar dentro del TOP 10 ITF. Sacar puntos en los nacionales y ya poder jugar Challenger el próximo año. Que haya torneos en Argentina es lo mejor que puede pasar, así ya desde chicos se hace más grande la competencia…

Que haya iniciativa de querer hacer nuevos torneos hace dar cuenta de que se quiere mejorar.