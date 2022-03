El Central y un “escenario muy grave” sin ley

El presidente del Banco Central (Bcra), Miguel Ángel Pesce, dijo ayer que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) destrabaría el financiamiento y permitiría una recomposición de reservas “muy importante”, al tiempo que sostuvo que la meta de reducción de la emisión monetaria “es alcanzable”.

“El acuerdo con el Fondo destrabaría el aumento de financiamiento a nuestro comercio exterior, de los organismos multilaterales, de la inversión extranjera directa, que nos permitiría una recomposición de reservas muy importante; de no darse el acuerdo todo esto se vuelve muy negativo”, dijo Pesce ayer en diálogo con El Destape.

Sostuvo que “el mejor camino es el camino de este acuerdo, que no tiene reformas estructurales, no hay reforma laboral, no hay reforma previsional”, y que además “prevé crecimiento real del gasto”.

En ese sentido, Pesce consideró que “la meta de acumulación de reservas es algo que sin Fondo teníamos que hacer también”.

Consultado sobre el escenario en caso de que no se firme el acuerdo, dijo que “sería muy grave, no solo el efecto de los desembolsos del Fondo sobre las reservas, en los años 2007, 2010, 2011, la inversión extranjera directa era de 3.500 millones de dólares por año, estamos en 700 millones de dólares por año, eso también afecta nuestra balanza cambiaria”.

(JML)