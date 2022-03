Piden la detención de la directora de un hogar de niños acusada de abusos y torturas

La muerte de un menor de 14 años en el hogar “Rincón de Luz” de la localidad de Gobernador Virasoro provocó que se radicaran denuncias contra la directora y su inmediata detención.

Se le acusa del delito de “Corrupción de Menores Agravado por su condición de encargada de Guarda y Educación en concurso real por el delito de Facilitación a la Prostitución”.

En la causa también aparece implicado un empresario de la zona, dueño de un local de venta de calzados, quien está acusado de abusar sexualmente de una menor alojada en dicha institución. La denuncia había sido realizada en 2021 por Leandra, una orientadora del hogar, quien en aquel momento manifestó haber presenciado actos de corrupción de menores, abuso y tortura a los niños y niñas alojados en dicha institución.

“Si bien esta denuncia no avanzó en las vías judiciales, la reciente noticia del hallazgo sin vida de Claudio F. (14 años) dentro del hogar, reavivó las acusaciones de la dramática situación a la que son sometidos los niños y niñas del hogar”, explicó a El Litoral el abogado querellante Eduardo Raúl Etchegaray Centeno.

“Quienes pasaron por la institución, conmovidos por la muerte de Claudio, rompieron el silencio y narraron los años de hambre, abuso y torturas que sufrieron. Sus testimonios tratan de proteger y salvar a los niños y niñas que aún se encuentran en el hogar. A su vez, el Dr. Pablo Baqué presentará las denuncias por delitos de lesa humanidad en el fuero Federal”, precisó.

Por su parte, un hombre denunció que su hermana, una menor de 14 años a la fecha de los hechos aquí denunciados, estaría siendo víctima del delito de corrupción de menores e incentivación a la prostitución cuya autora penalmente responsable sería la directora del hogar (Sonia) y también del delito de abuso sexual cuyo autor sería un comerciante.

En tanto que el fiscal Cazarre explicó a Telam que “sobre esa denuncia realizamos una serie de diligencias, tomamos testimoniales y solicitamos medidas de prueba, como los libros diarios del hogar, en tanto que se ha tomado también la declaración indagatoria de la acusada, cuya situación procesal aún no fue definida por la jueza”, El representante del ministerio público afirmó que durante el mediodía de ayer le trasladaron a su despacho la nueva presentación hecha en el expediente cuya carátula se pretende modificar para agravar el cargo penal contra la acusada, y que cuenta con un plazo de tres días para responder sobre el pedido de detención.

“A todo lo solicitado para llevar adelante la investigación se hizo lugar”, indicó el fiscal a Telam, en referencia a la jueza de instrucción Silvia Erika Benítez, quien orienta la causa.

“Aquí se han denunciado barbaridades que tenemos la obligación de esclarecer y de acuerdo con el pedido del hermano de la menor, llegar hasta las últimas consecuencias”, dijo el abogado querellante, Etchegaray Centeno, quien a su vez solicitó nuevas pruebas.

En ese sentido, pidió que se realicen informes psicológicos, médicos y ginecológicos de la víctima, se realice un informe psicológico del supuesto abusador, se convoque a declarar a tres testigos que trabajan en el hogar y se realice un allanamiento al lugar con el secuestro de los libros desde 2017 a la actualidad. Hace diez días hallaron colgando de una soga al cuello a un niño de 14 años en una habitación, donde según el hermanito de la víctima que lo encontró, estaba aislado a modo de penitencia.

Cuando el cadáver del niño fue retirado de allí, las autoridades habrían obligado al hermanito de la víctima a dormir en la misma habitación de la tragedia, sin importarles el dolor ni el trauma psicológico que eso significaba para el menor.

“La víctima no ha formulado denuncia”

Manuel Santamaría, Director de Niñez del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, se refirió a lo sucedido y aseguró a El Litoral: “Estamos a disposición de la Justicia cuando lo requieran”

“En caso de que la víctima ratifique la versión, la acompañaremos, pero hasta el momento no ha sucedido. La coordinadora del hogar renunció al cargo de orientadora, por entender que perjudicaba a la institución. La reemplazará la trabajadora social Patricia Sánchez. La supuesta víctima no ha formulado denuncia, tenemos entendido que cumplió los 18 años y puede formalizarla. Hasta el momento no ratificó en medios legítimos esta situación”, aclaró el funcionario

(NG)