El inglés que sepultó a un correntino en Malvinas llegó para abrazar a su madre

Un soldado inglés visitó Corrientes para unirse en un reparador abrazo con la madre de un soldado caído en Malvinas, al que dio digna sepultura hace 40 años atrás.

El anhelado encuentro se produjo entre el exoficial Geoffrey Cardozo y Elma Pelozo, la primera madre malvinera en iniciar la causa de la identificación de los cuerpos de los veteranos.

Su hijo, Gabino Ruíz Díaz, oriundo de San Roque, formaba parte del Regimiento de Infantería Nº 12 de Mercedes.

Aquel 10 de marzo de 1982 con 19 años, se despidió de sus seis hermanos, padre y madre expresando “juré por mi patria y si me pasa algo no lloren nunca por mí porque yo me voy contento”.

En el otro lado de la conmovedora historia está Geoffrey Cardozo, quien fue el encargado de reunir los cuerpos: fue el primer paso para construir el cementerio Darwin donde descansan 237 soldados argentinos.

En el 2008 el británico entregó al veterano argentino Julio Aro información fundamental para concretar la identificación de los caídos.

Con estos datos, Aro creó la Fundación “No me olvides” para darle un marco formal a la iniciativa de identificación de restos que llevaría adelante el Equipo Argentino de Antropología Forense, que lograron ponerle nombre y apellido a 115 de ellos.

La madre de Gabino fue pionera en aportar datos genéticos, el primer eslabón de una cadena que aún resta completarse.

Una parte de esta historia de cuatro década concluyó este jueves en Corrientes. Con tortas fritas de por medio, Geoffrey y Elma se fundieron en un abrazo. Un sueño cumplido según cuentan.

Aro y el realizador audiovisual Miguel Monforte, presidente y secretario de la Fundación “No me olvides” también estuvieron presentes.

Este encuentro había sido planificado en un viaje anterior al país de Cardozo, pero no pudo concretarse al recibir él y la delegación que lo acompañaba amenazas.

Acerca de esta situación, la misma Elma dijo: “Nunca dudé de que Geoffrey tenía que llegar a mi casa, porque yo recibo a todos los que quieren venir”.

“Soy una mamá malvinera y muchos me quieren conocer, y a todos les doy la oportunidad. Geoffrey aquella vez quiso conocerme y no pudo llegar”, expresó en referencia al grave hecho en el cual se vio involucrado un grupo de veteranos de guerra locales, que cortaron armados las rutas de acceso a la casa de Elma para impedir la llegada de Cardozo y la delegación que lo acompañaba.

“No tengo palabras para expresar mi agradecimiento para este señor que hizo tanto por nuestros chicos, a los forenses que hicieron un gran trabajo, y a los miembros de la Fundación ‘No me olvides’ por su trabajo”, agregó Elma.

Con respecto al encuentro finalmente concretado, Geoffrey manifestó: “No imaginé cuando tuve en mis brazos a Gabino antes de inhumarlo que un día iba a encontrarme con su madre”.

“Cuando con mi mano tomó la mano de esta mamá argentina sentí algo muy especial, porque he perdido a mi propia madre hace 10 años. Siento una felicidad tranquila y profunda de tener a este personaje en mi corazón para siempre”.

El cuerpo de Gabino fue el primer soldado argentino identificado en el 2017. Según relatan sus camaradas, murió el 28 de mayo de 1982 en la cruenta batalla de Pradera del Ganso.

Sin embargo, no fue hasta el 5 marzo del 2020 que Elma pudo viajar hasta Malvinas a visitar la tumba de su hijo.

Se necesitó un helicóptero del Ejército que la fue a buscar hasta el pueblo correntino de San Roque, y de allí llevarla hasta el aeropuerto de Mar del Plata, desde donde fueron a las islas para ser recibida con una guardia de honor.

“Madre malvinera, madre guerra, madre que planta bandera y pelea siempre por su patria”, expresó con profunda emoción Elma tras el encuentro.

(IRB)