Polémica por la incorporación de La Pilarcita a la banda de Música de la Policía

Una polémica se desató en las últimas horas por la designación de Daniela del Pilar Acosta (La Pilarcita) como integrante de la Banda de Música de la Policía de Corrientes.

Según consta un expediente de la Jefatura de la Policía, La Pilarcita se debía incorporar a esta división como personal civil.

En ese marco, los integrantes de la banda de la fuerza provincial emitieron un comunicado que lleva la firma del suboficial mayor, Jorge Eduardo López, en el que se solicita que se "contemple la no incorporación a nuestra prestigiosa División Banda de Música de la Policía de Corrientes a la ciudadana Acosta Daniela del Pilar, alias La Pilarcita, quien fuera incorporada a través del expediente 212-00357-2021".

"El pedido amerita en razón que va a ser parte de nuestra célebre Banda, no compartiendo dicho nombramiento, nosotros somos de carrera policial, venimos desde abajo con más de 34 años de servicio, nos profesionalizamos en la música", afirmaron en el documento dirigido al jefe de Relaciones Institucionales de la Policía, comisario Sergio Aguilar.

En ese sentido, aclararon que "un personal civil no puede de un día para otro, aparecer en nuestras filas de banda, dado que el instrumento musical denominado acordeón no existe en ninguna formación de banda a nivel mundial".

En otro párrafo, el comunicado señala que respetan la música que realiza La Pilarcita, pero indican: "Sentimos una violación como Policía y a la vez como músico de nuestra prestigiosa banda, porque si no se daría pue a que cualquier integrante de la banda esté chamameceando con el uniforme de policía, el cual no está estipulado en la formación militarizada de bandas y no así en el grupo musical denominado Sangre Azul de la institución policial; eso sería tirar por el piso el tan prestigioso e histórico uniforme de Cazadores Correntinos".

COMUNICADO COMPLETO