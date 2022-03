Sin stock de Sube: se entregan solo 200 tarjetas por día

Hace unos días no se consiguen tarjetas Sube en la ciudad debido a una disminución de la producción en todo el país. Funcionarios de la Municipalidad aseguraron que frente a esa situación decidieron hacer entrega de su propio stock, y ayer repartieron 200 plásticos. Serían 150.000 personas las que hacen uso del servicio.

La empresa Sube informó que los inconvenientes se dan por la restricción general que se produjo a nivel mundial en la venta de un componente primordial para la fabricación de la tarjeta.

“El plástico que entregamos en el Municipio nos manda Nación Servicio y no tienen costo, solo vienen con una carga de menos de $90; para empezar a usarla se debe saldar con una carga inicial y después, una vez que queda en cero, todo el crédito restante es para los pasajes”, afirmó Lisandro Rueda, subsecretario de Transporte de la Municipalidad de Corrientes.

“Nación nos manda por semana entre 300 y 500 tarjetas que son entregadas gratuitamente y les explicamos a los usuarios cómo deben hacer para darles uso; en este caso tiene que estar vinculada a una persona. Cuando se compra la tarjeta en un kiosco, se tiene la opción de vincularla a un nombre o no”, comentó a El Litoral.

Además, explicó que ayer había un stock de 200 tarjetas y todas fueron entregadas. En ese sentido, dijo que en caso de que una persona no pueda conseguir su Sube, se le pide que regrese al otro día, de lo contrario se le avisa que aún no llegaron. “Tratamos de solucionar el inconveniente, aunque no tenemos la responsabilidad, pero, lógico, si tenemos las tarjetas colaboramos”, admitió.

Por otro lado, Rueda estimó que le informaron que en breve se solucionaría el problema y que el inconveniente solo es el plástico. “Todas las personas que usan el transporte público tienen tarjeta, con lo cual podemos asegurar que son 150.000 las personas que usan el transporte público y seguramente hay más tarjetas porque hay personas que tienen dos”, concluyó.

En lo que va del mes de marzo ya se han distribuido más de 130 mil tarjetas y se entregarán antes de fin de mes 90 mil, lo que dará un total de 220 mil.

También se busca la implementación de un sistema de distribución online, con el que, a partir del mes de abril, la persona usuaria pueda comprar a través del sitio web oficial y la misma le será enviada vía correo a su domicilio, informaron fuentes oficiales.