Fuerte descargo de Tamara Báez por la viralización de su foto retro

Tamara Báez salió al cruce y respondió en Facebook a las críticas que recibió luego de que se diera a conocer una imagen suya de antes de conocer a L-Gante.

Eso currió después de que la mamá de Jamaica perdiera su celular y comenzara a recibir amenazas entre las que advertían que publicarían imágenes suyas, conversaciones e información sobre datos personales.

“16 años sí era re contra turra y me vestía con ropa deportiva que era original y valía más que ustedes chichis que quieren descansarme a mi justo a mí, la piba más normal que existe”, expresó contundente en sus redes sociales.

Luego, la pareja del cantante retrucó a quienes la criticaron por sus cambios físicos: “Yo siempre de barrio como ahora, me puse un poco de labios me arregle la nariz y uso pestañas, como quieren ustedes y no pueden".

TAMARA BÁEZ, SÚPER PICANTE CON QUIENES CRITICARON SUS CAMBIOS

A través de su cuenta de Facebook, Tamara Báez apuntó contra quienes criticaron sus cambios tras hacerse viral una fotografía de su adolescencia y fue súper irónica con los usuarios.

“Les duele una banda verme bien. Esa foto es del documento que fui a las 3 am hacer fila sin dormir cuando era una nena. Las quiero y sigan mis pasos no exploten cuando me vean las lolas hechas", sentenció picantísima en las redes.

