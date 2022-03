La guerra híbrida y la invasión

Omar Mariano Gerván*

La guerra en Ucrania se desarrolla bajo un nuevo paradigma, propio de los conflictos del siglo XXI: la guerra híbrida. Uno de sus principales teóricos es nada menos que el general Valery Gerasimov, jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa. “Las ‘mismas leyes de guerra’ han cambiado” afirmaba ante la Academia de Ciencias Militares rusa en 2013.

La primera mención a la “guerra híbrida” es la tesis sobre las guerras de Chechenia que el mayor William J. Nemeth presentó en 2002 en la Escuela de Postgrado Naval de la Armada de Estados Unidos. Se refiere a la “forma contemporánea de la guerra de guerrillas … una continuación de la guerra pre-estatal que se ha vuelto más efectiva porque emplea tanto tecnología moderna como métodos de movilización modernos” (2002: 29).

Luego de las invasiones a Afganistán e Iraq, en 2004 el teniente coronel Nathan Freier, asignado al Pentágono, refina su desarrollo en una matriz con los desafíos de seguridad que enfrenta Estados Unidos: “irregulares” (terrorismo, insurgencias, etc.), “regulares” (fuerzas convencionales), “catastróficas” (armas de destrucción masiva, atentados como el 11-S, etc.) y “disruptivas” (ciberoperaciones, biotecnología, nanotecnología, etc.). Las principales amenazas vendrían de la combinación de desafíos irregulares con los tradicionales o catastróficos (Freier 2007: 2, 5-6).

Un gran aporte hace el teniente coronel Frank Hoffman. Alerta sobre la fascinación estadounidense por las soluciones tecnológicas, la subestimación de enemigos irregulares, confiando en su superioridad militar convencional, pasando por alto los medios tecnológicos avanzados que en un mundo globalizado las fuerzas irregulares podrían desplegar.

Hoffman era consultor en el Centro para las Amenazas y Oportunidades Emergentes (Ceto) de la Infantería de Marina en Quantico, dentro del proyecto de investigación “El carácter cambiante del conflicto”. Allí coincidió con el teniente general James Mattis, más tarde secretario de Defensa del presidente Donald Trump. Fueron coautores de un artículo previo al definitivo de Hoffman. Mattis fue clave en su difusión (Mattis y Hoffman, 2005).

Sobre esta base conceptual el general Gerasimov pronuncia dos discursos magistrales ante la Academia de Ciencias Militares rusa, el primero en 2013, y el segundo en 2016 a la luz de experiencias en el conflicto de Ucrania, la guerra del Donbass y la intervención rusa en Siria (Voienno-Promyshlenny Kurier; 2013 y 2016). Desde 2014, la guerra híbrida rusa estaba en foco de los analistas occidentales (Runner, 2019). La “doctrina Gerasimov” toma cuerpo en “El valor de la ciencia radica en la anticipación” (Gerasimov, 2013) que es su documento fundacional.

Gerasimov da por sentado que la guerra híbrida es una creación occidental, pero modifica de una manera significativa su contenido. “El papel que desempeñan los medios no militares para lograr metas políticas y estratégicas ha aumentado y … superado el poder de las armas en cuanto a su eficacia”. “Es cada vez más frecuente que se dé prioridad a un uso conjunto de medidas de carácter no militar, políticas, económicas, informativas y de otro tipo, … con el sostén de la fuerza militar. Son los métodos híbridos”.

Los define como los que van más allá de los métodos militares tradicionales.

“Las acciones militares tradicionales … pueden, preverse. El uso de métodos indirectos … tan solo suponerse”. “Un estado víctima de una agresión híbrida, cae en una situación de caos completo, de crisis política interna y de colapso económico. El asesinato de civiles por razones nacionales o religiosas, el aumento de la criminalidad, la emigración masiva no controlada, son consecuencias”. Y el elemento esencial. “La falsificación de los acontecimientos, la limitación de la actividad de los medios de información, es uno de los métodos asimétricos más eficaces … Su efecto … comparable al uso masivo de tropas”.

Para Rusia, el conflicto ucraniano es una guerra híbrida. Gerasimov lo sugiere desde 2016. Para Ucrania también. Oleksandr Turchínov, exsecretario del Concejo Nacional de Seguridad y Defensa de Ucrania, en una reunión de países bálticos sostenía que “Rusia está llevando a cabo una guerra híbrida contra la Unión Europea y Ucrania” (The Baltic Times, Febrero 2016). Confundir la guerra en Ucrania con la invasión a Ucrania es un error de apreciación. Comprender la naturaleza y lógica del conflicto es el prerrequisito para su resolución.

