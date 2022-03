Provincial: Mandiyú buscará la clasificación el domingo en cancha todavía a confirmar

El domingo se jugará la mayoría de los partidos “de vuelta” por las llaves de octavos de final del Torneo Provincial de Clubes que organiza la Federación Correntina de Fútbol. Uno de esos encuentros tendrá por protagonistas a Mandiyú y Deportivo Concepción de la ciudad homónima.

El cotejo se jugará desde las 17, pero el escenario aún no está confirmado. Oficialmente es hasta el momento la cancha de Libertad, pero la dirigencia del Albo se encontraba, al cierre de esta edición, buscando llegar a un acuerdo para el alquiler del estadio de Huracán Corrientes.

La traba existente en las conversaciones radica en la garantía que las autoridades del club azulgrana solicita a sus pares de Mandiyú, por eventuales incidentes que puedan provocar daños a las instalaciones de la institución del barrio Berón de Astrada.

En el partido “de ida” jugado el domingo en Saladas igualaron 1 a 1.

También el domingo jugarán Hogar Hermano (Bella Vista) vs. Sportivo Santa Lucía, San Ramón (Goya) vs. Berón de Astrada (Libertador), Victoria (Curuzú Cuatiá) vs. San Lorenzo (Monte Caseros), Centenario (Curuzú Cuatiá) vs. Villa Rivadavia (Mercedes), Puente Seco (Paso de los Libres) vs. Alemar (La Cruz) y Sarmiento (Santo Tomé) vs. Atlético Virasoro.

El sábado, San Martín (Santo Tomé) recibirá a Madariaga (Paso de los Libres).