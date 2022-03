Un correntino es el nuevo vicepresidente de la Federación Argentina de Colegios de Abogados

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se llevó a cabo el plenario constitutivo de la Federación Argentina de Colegios de Abogados en su división Jóvenes Abogados, en el que se procedió a la elección de las autoridades de la Comisión Jóvenes Abogados para el período 2022-2024.

En la oportunidad, participó como representante del Colegio de Abogados de la Primera Circunscripción y ante la Federación Argentina de Jóvenes Abogados (Faca) el doctor Juan Pablo Reinafé, que fue electo en el cargo de vicepresidente segundo de la división Jóvenes Abogados.

Lo acompañó el secretario de Economía de la comisión, doctor Nicolás Basconcel.

Reinafé destacó que esta nueva obligación, y desafío para con la colegiación, la asume sabiendo que es un eslabón de un gran equipo de trabajo. “Quiero agradecer la confianza generada por el Colegio de Abogados, a la doctora Lilian Sawocka -expresidenta del colegio- por brindarme esa primera oportunidad, al actual presidente José Pedro Cotelo por ratificar esta confianza para estar frente a la comisión de Jóvenes del Colegio y de ser otra vez delegado ante Faca, gracias al Directorio por la confianza”, dijo. “También agradezco a la comisión de Jóvenes que me ratifica, legitima y acompaña en mis funciones, a mi amigo personal Juan Bobadilla mentor, gran director y consejero, al doctor Juan Nicolás Basconcel, amigo de la militancia colegial gran pilar de los jóvenes abogados, a mi gran amigo Pablo Roldan quien me acercó al Colegio y me brindó su conocimiento y experiencia. A todos y todas los que colaboraron para este gran triunfo y posicionamiento de nuestro Colegio a nivel nacional”, agregó.