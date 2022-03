Boca Unidos no pudo tener el debut deseado y solo empató de local

Cáceres. El delantero fue pura entrega y voluntad, pero no tuvo una situación clara para definir frente al arco.

Rubén Poletti

poletti@ellitoral.com.ar

Boca Unidos no tuvo el debut soñado en el torneo Federal A 2022. Apenas igualó 0 a 0 ante Juventud Antoniana de Salta, en un partido discreto en el que los locales no pudieron plasmar en la cancha todo lo bueno que habían demostrado en los encuentros amistosos de la pretemporada.

Al equipo Aurirrojo le costó todo. No tuvo salida clara desde el fondo, casi no sostuvo la pelota en transición, y las pocas veces que lo hizo no pudo profundizar en ataque, por lo tanto escasearon las oportunidades para marcar.

Lo positivo es que tampoco le llegaron y pudo conservar el arco en cero, aunque sobre el final los salteños tuvieron una oportunidad muy clara que no pudieron aprovechar para quedarse con los tres puntos.

Un deslucido primer tiempo animaron Boca Unidos y Juventud Antoniana, donde el equipo local no le pudo encontrar la vuelta a un rival que congestionó la mitad de la cancha, impidiéndole al Aurirrojo poder sostener la tenencia de la pelota, y por consiguiente, llegar con chances al arco de enfrente.

La pelota casi nunca pudo salir prolija desde el fondo por la presión del equipo salteño. También pasaba poco y nada por los pies de Maidana y Morales, los que más saben, entonces los defensores buscaron generalmente con pelotas largas para Cáceres o Salom, que perdieron más de lo que ganaron con sus marcas.

A poco del inicio, un pase entre líneas para Hernández, el único delantero neto de la visita, obligó a De León a salir de su área para alejar el peligro.

En la primera combinación entre los que más saben, Maidana devolvió a Morales de primera para que el rosarino ensaye el primer remate al arco, que no trajo consecuencias para Sequeira.

La visita volvió a inquietar aprovechando una mala salida desde el fondo. Cañete perdió la pelota dividida con Velazco, se proyectó toda la tarde por la izquierda sin que nadie lo tome, y profundizó para Hechalar, que le ganó a Silva el mano a mano, y su centro atrás rebotó en Burgos y se fue al tiro de esquina.

Con poco, Antoniana comenzó a manejar el trámite. La dupla técnica del local ordenó un cambio posicional, tirando a Maidana hacia la derecha y retrasándose unos metros para que sea el iniciador de las jugadas, mejorando de esta manera la generación de juego de Boca Unidos.

Un quite de Cáceres en tres cuartos de cancha permitió la llegada más profunda del Aurirrojo, en una jugada en la que combinaron Morales, Maidana, y Salom, con pase en profundidad para Gabi, quien le ganó en primera instancia a su marcador, pero en lugar de rematar al arco especuló quizás con el penal, permitiendo la recuperación de su marcador.

En el complemento, Boca Unidos buscó posicionarse en campo salteño. Llegó a través de dos tiros libres frente al arco, uno enviado sobre el travesaño por Maidana, y otro de Luna que Sequeira envió hacia un costado, luego de arrojarse contra el caño izquierdo.

El ingresó de Esteche por Salom (Morales se adelantó para acompañar a Cáceres arriba) le dio otra dinámica al local de tres cuartos de cancha hacia adelante.

Una trepada del juvenil por la izquierda, luego de un pase de Burgos, terminó en un remate bajo contra el primer palo que Sequeira controló con dificultad en varios tiempos. Minutos después, Panchito aprovechó un despeje defectuoso de un rival para ensayar, de primera, un tiro que pasó muy cerca del ángulo superior derecho.

Volvió a llegar Boca Unidos luego de que Cáceres se llevara la pelota con el cuerpo dentro del área, aprovechando Cochis un rebote para probar con un remate que Sequeira atajó contra el caño izquierdo.

Sobre el final, el que estuvo cerca de llevarse los tres puntos fue Antoniana. Un mal cálculo de Luna permitió que el ingresado Mbombaj se llevara una pelota por la izquierda. El ex Boca Unidos envió un centro que Vicedo desvió hacia el arco, devolviendo el caño izquierdo la pelota que volvió a rebotar en el delantero para irse afuera, salvándose el local de milagro.

Los minutos adicionales, ya con Ceresole en lugar de Maidana, transcurrieron de la misma manera que los anteriores noventa minutos, sin que Boca Unidos pueda perforar la defensa salteña y tenga que conformarse con un empate, que de acuerdo a lo que ambos mostraron en la cancha, puede considerarse un resultado justo.

El equipo correntino quedará libre en la segunda fecha del campeonato, por lo que la dupla técnica conformada por Martín Fabro y Leonardo Baroni tendrán dos semanas para preparar la visita a Gualeguaychú, donde lo esperará Juventud Unida.