El partido de Carrió rechazó el uso de “chicanas y golpes bajos”

Juntos por el Cambio quedó nuevamente envuelta en tensiones internas. La decisión de los legisladores del PRO de abandonar el recinto durante la Asamblea Legislativa, en protesta contra las críticas de Alberto Fernández a Mauricio Macri por la deuda con el FMI, puso en evidencia las clásicas diferencias y, sobre todo, la dificultad para tramitarlas de manera pacífica: en las últimas horas, dirigentes y militantes del PRO atacaron desde las redes sociales a quienes, en la UCR y la Coalición Cívica, decidieron quedarse sentados en sus bancas en la Cámara de Diputados.

“Nosotros decidimos quedarnos en el recinto, pero eso no implica para nada convalidar los agravios y golpes bajos del Presidente en forma innecesaria”, dijo a Infobae el presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, uno de los diputados que quedó en la mira por no haber acompañado al PRO y que advirtió: “Como no permito los golpes bajos, las agresiones y las chicanas por parte del oficialismo y del Presidente, tampoco podemos hacer política con chicanas, golpes bajos y la posverdad en Juntos por el Cambio”.

(JML)