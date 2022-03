El Gobierno anunció que se pagará un bono para jubilados

El Gobierno entregará un bono a los jubilados que será implementado, como máximo, en las próximas 48 horas, según lo que informó esta mañana en la conferencia habitual de los jueves la portavoz de la Casa Rosada, Gabriela Cerruti.

Pese a que no adelantó el monto, la vocera dijo que trabajan en los detalles la titular de la Ansés, Fernanda Raverta, y el ministro de Economía, Martín Guzmán.

“Va a haber un bono para jubilados. Está trabajando Raverta con Guzmán y va a ser anunciado en las próximas horas por quienes están a cargo del tema. Los detalles con respecto al bono se están trabajando. Será en las próximas 48 horas, no más”, confirmó Cerruti después de que ayer el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, generara dudas al respecto, cuando dijo que no “confirmaba ni descartaba” que se vaya a otorgar este beneficio.

Sin embargo, la vocera no hizo mención a una posible inyección extra de recursos para los trabajadores del sector público ni del privado, en medio de una inflación creciente que el Gobierno no puede aún controlar y que aparece como la principal preocupación económica de la gestión.

En medio del acampe multitudinario que los piqueteros de izquierda montaron en la Avenida 9 de Julio -que congestionó el tránsito en el centro porteño esta mañana, con incluso los carriles del Metrobus interrumpidos-, la portavoz sí descartó una nueva ampliación de los programas sociales y dijo que el ministro de Desarrollo Social, “Juanchi” Zavaleta. no se sentará a negociar mientras dure el corte.

“Como dijo Zabaleta, es un momento de dar trabajo, no planes sociales. No va a haber nuevos ingresos a los planes, va a haber más oportunidades para todos y todas”, sostuvo Cerruti, para reforzar lo que ya se había planteado desde Balcarce 50 en cuanto a que no se ampliaría esa cobertura, pese a las insistencia de las organizaciones.

Esperanzada por la caída de más de tres puntos de la pobreza, que se ubicó en 37,3% el año pasado, de acuerdo a los datos publicados ayer por el Indec, Cerruti dijo que el Gobierno trabaja en una batería de medidas para contener el aumento de precios, que vinculó también a los efectos de la invasión rusa en Ucrania.

La Nación