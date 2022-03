El exembajador Oscar Moscariello visitó Corrientes

Oscar Moscariello, secretario general de la Junta Ejecutiva Nacional del Partido Demócrata Progresista (PDP) y exembajador en Portugal, visitó Corrientes y se reunió con el exgobernador José Antonio “Pocho” Romero Feris y el Director Propietario del diario El Litoral, Carlos Alberto Romero Feris. Con ambos debatió sobre la actualidad del país, la provincia y analizaron las alternativas a futuro. También participaron del cónclave el diputado de Santa Fe, Gabriel Real, y el secretario general del PDP Corrientes, Miguel Gaviña Naon.

“Corrientes es un paso obligado debido a la situación de emergencia que atraviesa y al estado de abandono por parte del Gobierno nacional. No se entiende por qué el Presidente decidió venir a la provincia recién cuando las lluvias aplacaron las llamas”, dijo Moscariello.

Consultado sobre el discurso de Alberto Fernández ante el Congreso, el licenciado sostuvo: “Es una buena pieza literaria, pero la gente esperaba otra cosa. Se olvidó de Corrientes en su discurso y se dedicó a remover el pasado sin una proyección a futuro. No sabemos que van a hacer de acá en más”.

“Hay que desmitificar varias cosas: el crédito del FMI a Macri no fue el más grande de la historia. El Fondo le prestó a Portugal 80.000 millones de dólares. Además la deuda con el FMI se utilizó para pagar deuda y solo es un pequeño porcentaje de toda el pasivo del país. Nadie dice que en los dos años de gobierno, Alberto Fernández ya se endeudó por un monto superior al de Macri”, alertó.

“Acá lo que se debe entender es que tiene que haber un plan. No se puede vivir siempre con déficit. Si Portugal pudo crecer fue porque llevó a cabo las reformas que le exigió el Fondo, pero nadie habla de eso. El Presidente no quiere hacer las reformas estructurales que se necesitan desde hace años. No puede ser que el país pueda alimentar a 400 millones de personas y que haya ciudadanos que pasan hambre”, se quejó-