Homenajearon a destacadas abogadas: hubo críticas al Código Procesal Civil y Comercial

El Colegio de Abogados de Corrientes homenajeó ayer en el Día Internacional de la Mujer a tres destacadas doctoras: Graciela Manzolillo de Ricer, Clara Olga Zvedeñiuk y Pura Cristina Gauna. El reconocimiento se realizó como resultado de la consulta a todos los socios integrantes de la entidad: las tres profesionales, de amplia trayectoria fueron las más votadas. Hubo críticas al nuevo Código Procesal Civil y Comercial.

La doctora Graciela Manzolillo de Ricer agradeció a sus colegas por la mención y aprovechó la oportunidad para asegurar que “es necesario fomentar la crítica racional a legislaciones nuevas que aparecen, en particular me refiero al Código Procesal Civil y Comercial. Me parece más razonable el Código de Procedimiento de Familia. Pero el futuro debe reinar con una mira de optimismo y pensaremos que será para mejor con las enmiendas del caso”.

“No nos consultaron y creemos que es una entronización del voluntarismo judicial, de la voluntad de los jueces. Es un catálogo de sanciones para los abogados. Rescatemos lo que fomenta la igualdad y la justicia, la paridad en la lucha por los objetivos que persigue el derecho”, agregó a El Litoral.

Sobre la necesidad de una reforma judicial en el país, la doctora Manzolillo de Ricer aseguró: “Todo depende de los hombres y de las mujeres. De la ética, de la moral que exige la Constitución. Habría que profundizar en eso”.

Pura Cristina Gauna, quien además es docente de la Facultad de Derecho de la Unne, coincidió con Manzolillo de Ricer y lo calificó como un desafío para Corrientes. “Son nuevos códigos que ya están en vigencia a lo que se suma la tecnología. Hará falta una constante capacitación”, dijo.

Además, la doctora Olga Zvedeñiuk agradeció el reconocimiento, a sus más de 60 años de trayectoria y también mantuvo una mirada crítica sobre el nuevo Código Procesal Civil y Comercial. Aconsejó a los jóvenes a involucrarse más en la derecho y la profesión.

El presidente del Colegio, José Cotello, agradeció a las doctoras y les recordó que “fue un humilde homenaje de parte de los 14.000 socios. Hay 4.500 abogadas en Corrientes que, por decisión de ellas, son representadas en ustedes”.

Antes, la doctora Lilian Sawoczka realizó una breve introducción histórica de las mujeres pioneras en el estudio del Derecho.