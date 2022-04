El PJ insiste en llevar al ministro Gaya al Senado

La oposición insistió ayer en invitar al ministro de Desarrollo Social, Adán Gaya, para que brinde un informe al Senado sobre lo sucedido en el hogar “Rincón de Luz”. Pero el pedido no prosperó.

En tanto, el ministro explicó su faltazo. “Hubo un llamado la semana pasada para invitarme a concurrir al Senado, razón por la cual no tuve notificación y jamás confirmaron mi presencia. Por lo tanto, no puedo ir a un lugar donde no me invitan”, explicó el funcionario provincial sobre su ausencia a la sesión de la Cámara Alta.

Luego, agregó: “He estado en los medios de comunicación explicando esta situación. Es importante que nos preguntemos cómo están los niños que es la razón fundamental de todo esto. Nosotros hemos hecho lo que debíamos hacer en tiempo y forma”, aseguró en diálogo con el periodista Miguel Pelozo.

“La sacamos del cargo a la directora. Nos pusimos a disposición de la Justicia y elevamos todos los informes correspondientes al Poder Judicial”, añadió Gaya.

También, pidió que la Justicia “haga su trabajo”. Además, remarcó que los niños que están en el hogar deben seguir haciendo su vida. “Por algo están en esos lugares. Son chicos judicializados, que ya fueron violados sus derechos vulnerables y por lo tanto tenemos que cuidarlos”, remarcó.

Sesión

Se presentó en el Senado una propuesta del bloque oficialista para crear los municipios de El Caimán, en San Miguel, y Malvinas en Esquina. De aprobarse, la provincia pasaría a tener 77 municipios.

La iniciativa fue presentada por los senadores del bloque oficialista, y representa la reiteración de iniciativas que perdieron estado parlamentario

La propuesta había sido presentada a finales del 2019 por el mismo Poder Ejecutivo en respuesta a compromisos asumidos con las comunidades de esos lugares.

El artículo 217 de la Constitución provincial establece que todo centro de población con asentamiento estable de más de mil (1.000) habitantes constituye un municipio.

Así, la Legislatura puede crear un nuevo municipio cuando el centro poblacional supere los mil (1.000) habitantes conforme al último censo nacional.

Actualmente la provincia de Corrientes tiene 75 municipios.

En el caso de El Caimán es un asentamiento poblacional estable ubicado en los Departamentos de San Miguel y de Concepción, que según el último censo tiene más de mil habitantes.

Está ubicado en cercanías de la Ruta N° 118, distante a 10 kilómetros de la ciudad de San Miguel, pero perteneciente a la jurisdicción del municipio de Concepción, cuya ciudad está distante a unos 60 kilómetros de allí.