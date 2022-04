Salen a la caza de Uber en Corrientes: multas y secuestro de vehículos por no reunir requisitos

Continúa la controversia por el uso de Uber en la ciudad, informaron que hubo varios vehículos secuestrados y que en general son detectados a través de la misma aplicación. Además, indicaron que los automóviles no poseían licencia profesional habilitante, seguro para pasajeros y en general no reunían los requisitos de las normas establecidas por la Municipalidad.

A principios de mes, algunos usuarios le habían comentado a El Litoral que el uso de la app comenzaba a tener repercusiones entre la comunidad correntina debido a la larga espera de remises por las que se quejaban los usuarios. Alegaban también que con la herramienta, que se descarga a través de Google Play, el móvil llegaba en tan solo cinco minutos y confirmaba el precio antes del viaje.

“Nosotros llegamos a secuestrar varios vehículos que usaban Uber. La única herramienta que tenemos para detenerlos es la misma aplicación para saber cuáles son los móviles y así poder detectarlos en la vía pública. Los inspectores están controlando estas cuestiones todo el tiempo, sabemos que están inscriptos entonces podemos proceder porque es ilegal que lo usen”, afirmó Lisandro Rueda, subsecretario de Transporte municipal.

“Al chofer que ejerce ilegalmente el transporte, le secuestramos el vehículo y le hacemos la multa. En toda las situaciones que pudimos secuestrar vimos que no poseían licencia habilitante (diferente a la particular), no tenían seguro para pasajeros, no cumplía con muchos de los requisitos que exige la norma de la ciudad de Corrientes para el transporte de pasajeros de forma privada. Un factor fundamental que exigimos también es que tengan un certificado libre de antecedentes penales con lo cual con la aplicación Uber no sabemos quién es el conductor, son muchas cuestiones importantes que hacen a la seguridad del pasajero”, explicó a El Litoral.

Por su parte, el referente de la Asociación de Remises de Corrientes, Juan Castillo, indicó que tienen el compromiso de la Municipalidad para asegurarse de que no funcione. “Sabemos que se secuestraron algunos vehículos. Vimos en la aplicación y detectamos que había disponible, esto es una competencia desleal porque no quieren tributar nada. No aportan nada y contratan vehículos particulares con seguro y carnet, con eso no hacen la técnica y bajan los costos, deberían cobrar menos de la mitad de una tarifa normal por los pocos gastos que tienen”, dijo.

“Sabemos que estos días se secuestraron dos, ahora verificamos y sabemos que hay uno que anda. El problema de ellos es que dan de alta con un solo conductor y después la gente se encuentra con que maneja otra persona entonces los usuarios se pueden encontrar con sorpresas”, aseguró.

Castillo sostuvo que están a la expectativa por si encuentran algún vehículo mediante la aplicación, le dan el aviso y los datos a la Comuna para que “tomen cartas en el asunto”.

Entendemos que el seguimiento de estos vehículos no debería ser tan complicado para hacer cumplir las normas. Se tendría que ver si se puede hacer una multa automática porque en la aplicación se corrobora el funcionamiento entonces no hace falta detectarlos para la sanción”, contó Castillo a El Litoral.

El referente de Remises destacó que en toda la región hay un criterio unificado con el uso de Uber y tanto en Corrientes como en Resistencia “les exigen a las autoridades que saquen de la actividad a quienes lo usan”.

